解隔自主健康管理後確診　新北幼兒群聚再增1人

指揮中心今（16）日指出新增2本土案例，其中北部幼兒園再添1確診。指揮中心指出案16221為70多歲女性，9月5日因幼兒園感染事件，由衛生單位安排至其他場所隔離，隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性且均無症狀，9月12日解除隔離，9月14日因喉嚨痛就醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者2人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。
記者許家禎/台北報導
2021-09-16 15:25:01｜2021-09-16 15:42:39
陳時中指出，幼兒園事件發生時，指揮中心希望接觸者要擴大匡列，但案16221在幼兒園工作的人員因為行動不便，考量可能接觸情況低，因此列為接觸者的第二層，之後也在採檢兩次陰性後，就讓他解隔離回家自主管理，雖然今日確診，但因為該案行動不便，這兩天沒有外出，親密家人也都採檢陰性，後續還是會持續關注其家人的居家隔離情況。
指揮中心補充，案16221於7月中打過一劑莫德那，其Ct值為16，定序還在繼續檢驗。不過由於這起群聚相當多個案為Delta，因此處理上會當成Delta來做。至於該案為解隔離後自主健康管理期間發病，外界質疑是否要對解隔離條件更嚴謹。陳時中指出、確實接觸者列在第二層上是否應該更謹慎，未來將和地方衛生局來討論。
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