T1／楊志豪回「家」接掌兵符　稱霸請全場球迷喝台啤

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除此之外，台啤英熊球團更承諾將重新佈置位於文山區的台啤基地，打造球團與球迷共同擁有的「家」。台啤英熊領隊丁彥哲、總經理哈孝遠對目前開季前的籌備、球員戰力有極大信心，更如以往展現台啤人的氣勢，誓言要拿下例行賽第一名寶座！
楊志豪自高中球員時期，加入台啤籃球隊前身「公賣凱旋青年隊」及「公賣金龍隊」，並於2003年效力SBL台灣啤酒籃球隊，一年後隨即轉以助理教練身份續留台啤球團九年，也曾至金門酒廠、富邦勇士兩隊擔任執行教練，近年更赴中國全國男子籃球聯賽NBL廣州龍獅青年隊擔任主教練。本次回到台啤英熊隊最大目標仍是總冠軍獎盃，台啤英熊總教練楊志豪驕傲的表示：「從我本人高中開始到退役轉任制服組，無論球員、教練的技能養成都是在台啤球團，這次回到『娘家』也是想協助母球隊能拿下T1職業聯盟元年冠軍金盃。」
台啤英熊球團為了展現職業球隊規格，除了找回楊志豪擔任總教練、哈孝遠擔任總經理逐步完善球團制服組建構外，也在行銷上下足苦功，計劃於開季前將近15年歷史的台啤基地重新裝飾，運用原SBL台灣啤酒籃球隊以及T1台啤英熊隊兩隊主視覺設計，打造全新的台啤基地，並升起台啤籃球隊歷史六面冠軍錦旗，期望改造完成後能邀請「老啤迷」一同來到台啤的「家」，拉近球員與球迷之間的距離。台啤英熊總經理哈孝遠表示：「球迷原本就是我們最重要的家人之一，未來我們會多多創造球迷與球隊球員之間的互動，大家都是台啤大家庭的一份子！」
台灣啤酒籃球隊球團多年的醞釀準備，於今年終於將球隊推進職業籃球聯盟的殿堂，外界也對台啤英熊隊今年的戰力有相當大的期待，甚至有許多球迷表示台啤英熊隊已經預約了T1元年的總冠軍，對此，臺灣菸酒公司董事長兼台啤英熊領隊丁彥哲與總經理哈孝遠一同發下豪語，誓言如球隊於T1元年例行賽拿下排名第一，將於季後賽第一場請全場球迷喝台啤！台啤英熊領隊丁彥哲表示：「臺灣菸酒公司致力於為台啤籃球隊的球員提供更好的發揮舞台來讓更多球迷看見他們傳遞出努力不放棄的台啤精神，期望本次T1職業聯盟的成立，能讓本隊50年來的輝煌歷史再創新的高峰。」