高雄氣爆判刑定讞　邁：遺憾管線維護無人受到追究

7年前造成32死的高雄氣爆，昨日最高法院判前高雄市政府秘書長趙建喬3年半、前副總工程司楊宗仁2年半、工程員邱炳文3年半定讞，榮化董座李謀偉確定無罪，而高市府顧問趙建喬已在昨日請辭獲准，高雄市長陳其邁今（16）日表示，尊重司法判決，但對於管線的使用跟維護並沒有人受到追究表示遺憾。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-16 11:58:46｜2021-09-16 12:01:00
高雄市長陳其邁表示，司法判決的部分，主要是針對在21年前當時在工程驗收疏失責任的釐清，高市府充分的尊重司法的判決，但是對於有關管線的使用跟維護的部分，並沒有人在這個部分受到追究，這個部分表示遺憾。
國民黨議員陳麗娜則指出，民主政治就是責任政治，不肯負責、不敢認錯的政府不會得到人民的信任，陳麗娜並公開呼籲陳其邁應該承認高雄市政府的錯誤，並向市民公開道歉，目前在監查院高位的陳菊是否能重新檢討當時的定論，如何向支持他的高雄市民說明定讞之後對氣爆的責任？
民進黨高雄市議員黃文益對於判決則表示尊重，高雄氣爆對所有高雄人來說是心中永遠的痛，希望造成這起事故的相關人員都應該負起一定的法律責任，而不是讓少數人負起全責，這次的判決這剩下趙建喬等三人被判有罪，廠商卻無一人須負起刑事責任，這樣的判決會讓很多民眾感到失望、匪夷所思。
陳其邁指出，趙建喬顧問在昨天第一時間請辭已經獲准，司法部分高市府尊重司法判決，但未來的民事的訴訟，市政府也會在二審的期間，針對相關責任的部分，希望法院能夠來釐清整個賠償的責任。