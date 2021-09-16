秋節連假勿酒駕 高雄今晚起連7天全市同步酒駕大執法
中秋節連續假期將屆，高雄市政府警察局為確保民眾平安過節，自今(16)日晚間18時起至22日18時止連續7天，動員高雄市17分局，在兼顧防疫的同時啟動「秋節防制酒駕專案」，針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務，提升取締酒後駕車強度。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-16 12:35:02
根據高市警局統計今年1月至8月全市發生交通死亡事故案件共130件、131人，其中因酒駕肇事致死共8件8人；另於130件交通死亡事故中，以65歲以上「高齡者」發生46件46人(占38.8%)最多。
高市府警局表示，這次秋節專案除透過強力執行取締酒駕作為，亦針對高齡者之三大肇事態樣｢未注意車前狀態｣、｢違反號誌管制｣、｢左轉彎未依規定｣加強取締，展現執法強度、淨化治安環境，以確保市民安全、提供市民安心的居住環境。
高雄市政府警察局也提醒民眾，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情維持警戒標準為第二級，民眾可能因預期解封心理增加親戚餐會及飲宴應酬。高市警局為宣示執法決心、杜絕駕駛人酒後駕車之僥倖心態，於連假期間實施全市同步擴大取締酒後駕車專案，以多點式路檢部署方式提升見警率，針對意圖規避取締之汽車駕駛人加強攔查。
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