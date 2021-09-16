關聖帝君座下吸毒　沒有保庇卻等來警察

日前晚間7點多，高雄市仁武分局大樹分駐所副所長林俊宏、警員曾瑋誠執行巡邏勤務時，在大樹區東照山關帝廟停車場內發現一部自小客車大燈未開、引擎未熄，上前盤查卻見賴姓駕駛毒癮發作，全身不停發抖，旋即被警方發現毒品，讓賴嫌笑說「東西都被發現了啦，看來拜拜完還是沒有用」，訊後依法送辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-16 13:07:39
仁武分局指出，日前員警巡邏時在東照山關帝廟停車場看見一部自小客未開大燈、引擎未熄，警方見狀主動攔停盤查，車上僅有46歲的駕駛賴男一人，賴男向員警稱因前陣子碰上麻煩，所以來拜拜求關聖帝君保庇，過程中副所長林俊宏發現賴男一直在發抖，賴男稱因為沒有駕照，所以看到警察會害怕。
但員警怎麼看都覺得事情不單純，一仔細看就發現賴男手裡緊握一包夾鏈袋，裡面就有毒品安非他命，而此時的賴嫌已不再發抖；原來賴嫌心想剛求完神，在關聖帝君保佑下一切應該都妥當了，沒想到求神完畢後剛好又毒癮發作，警方又剛好巡經此處，讓賴嫌笑笑地說：「東西都被發現了啦，看來拜拜完還是沒有用」，全案訊後將賴嫌依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。
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