餐酒館無視防疫禁令！苓雅警深夜稽查當場取締告發

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苓雅警分局成功路派出所於昨凌晨獲報自強三路某餐酒館疑似有違反防疫規定，行政組長陳順嘉率成功所副所長丁崑益及所內員警，深夜突擊稽查，在警方進入該店內實施防疫稽查時，店內沙發區有3桌約10餘名顧客，分別由沈姓負責人（71年次）與林姓（女性、90年次）公關、洪姓公關（女性、75年次）分坐3桌接待顧客，並在旁ㄧ同飲酒作陪。
在面對警方詢問時，林姓女公關向警方辯稱，其並非公關作陪，而是與一群朋友到店內消費，更向警方表示，坐在一旁的男子係其男友，但在警方詢問坐在一旁男子的姓名時，林姓女公關卻「連名字都叫不出來」，面對警方一連串的提問，更是支吾其詞，無法回答，當場遭警方戳破謊言！
同時，警方進入店內時，發現沙發區不僅未依防疫規定落實梅花座外，桌面亦未確實使用隔板區隔，部分顧客甚至還將透明隔板放置於地板上，而沈姓現場負責人見到警方突擊進入店內實施防疫稽查時，還一度趕緊將放在地上的透明隔板拿到桌上放置，但警方早已全程錄影蒐證，並依違反防疫之相關規定予以掣單告發。另查該店雖登記為餐酒館業，惟現場竟發現沈姓負責人及2名公關分坐三桌、陪侍飲酒之情事，顯然已違反現行第二級防疫規定。
苓雅分局為有效杜絕防疫破口，除針對該店未落實防疫規定部分，對沈姓現場負責人，依違反傳染病防治法依法開立舉發單予以舉發，並依現場蒐證及調查等相關事證資料，函請市府相關局處依法裁罰，並建請予以執行斷水斷電。
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