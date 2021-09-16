中秋連假來台南暢玩農村5軸線 還有機會得房子

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黃偉哲表示，台南市的農村社區遍布山區、平原區及沿海，各有不同的特色，近年來透過農村再生計畫與行政院農業委員會水土保持局台南分局分工合作，提升社區整體環境、特色風味餐、各式體驗遊程等軟、硬實力，將傳統的農村元素打造出與眾不同的新體驗，再透過農遊軸線的規劃，串聯不同的農村社區，讓來訪的民眾體驗農村的多元風貌與樂趣。
黃偉哲指出，接下來發放5倍券、動滋券、農遊券還有數位綁定加碼500元等等，都是吸引民眾來台南旅遊消費的誘因，南市府也會推廣商家與數位券連結，不一定要使用實體券，藉此幫助商家增加商機，並增加電子商務的強度。他也希望接下來的中秋假期民眾能來台南嚐美食、逛景點、買特產，共同體驗悠活假日在台南。黃偉哲說，台南某農會曾經創下農遊券一天銷售額100萬的佳績，這是非常厲害的，希望今年能秉持去年的好成果。他對今年推出的5倍券充滿信心，明天也會帶大家去看台南購物節大獎房子的所在地。
農業局長李建裕說明，5條軸帶跨域旅遊路線分別為台17線、台19甲線、台84線、台3線以及市道172.175線，共29條推薦遊程，串聯26個農村社區，讓前來的民眾能體驗農村的多元風貌與樂趣，享用最在地、最當季的農村美食，體驗農村最親切、純樸的感動。
農業局表示，農遊5軸線串聯26個農村社區，包括後壁區無米樂社區、仕安社區、頂長社區、長安社區、鹽水區田寮社區、新營區舊廍社區、白河區南寮社區、東山區李仔園社區、善化區溪美社區、新化區礁坑社區、將軍區將軍社區、七股區龍山社區、三股社區、十份社區、佳里區延平社區、漳洲社區、西港區檨林社區、官田區社子社區、大崎社區、玉井區天埔社區、愛文山社區、六甲區林鳳社區、大內區石子瀨社區、楠西區密枝社區、左鎮區公館社區及柳營區果毅社區等。這26個農村社區囊括台南市山、海線美景與不同地區的人文風情，歡迎民眾一同來農村進行深度體驗及旅遊，把台南農村的美好印象深植心中。