消費挺小農　慈惠醫專教師群關懷列車啟動

疫情衝擊各行各業，為力挺屏東小農，慈惠醫專今（16）日率教師群50餘人參訪枋寮940成員蘭欣辣汗花果休閒農場，並邀平田永序農場張育晟與禾興農場王朝興分享小農抗疫創新故事。
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疫情衝擊許多小農、老農與剛返鄉的青農，禾興農場王朝興指出，感謝慈惠醫專數位媒體創意設計科主任劉貞吟與文化創意產業研究暨推廣中心主任李榮富，今年二月啟動「萬秀枋寮」計畫，共數十位同學用創意短片呈現枋寮11個品牌的魅力。
平田永序農場張育晟解釋，自己是剛返鄉的青農，資源欠缺，而同學們創意豐富，用倒序、補敘或插敘法等多種說故事方式，層次而周延地詮釋出11個品牌的韻味，根本不像是在學生的作品。
慈惠醫專研發處長高久理表示，為強化同學就業即戰力，透過說故事的策略，搭配影像的渲染力，共產出27支引人入勝的品牌短片，盼民眾在解封後來枋寮旅遊，並將屏東作為旅遊首選。
高久理指出，禾興農場王朝興在三級警戒期間致力研發，推出以內餡Q軟的麻糬包裹自家種植的紅豆餡「酥皮紅豆」，成為新的隱藏版美食，農夫轉型為主廚的精神讓人感動。而推出春、夏、秋、冬四季不同的親子共學體驗的平田永序農場張育晟，無論是尋覓螢火蟲還是體驗農夫割草車，擔任一日農夫，都充滿教育性與趣味性。