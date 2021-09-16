消費挺小農　慈惠醫專教師群關懷列車啟動

疫情衝擊各行各業，為力挺屏東小農，慈惠醫專今（16）日率教師群50餘人參訪枋寮940成員蘭欣辣汗花果休閒農場，並邀平田永序農場張育晟與禾興農場王朝興分享小農抗疫創新故事。





我是廣告 請繼續往下閱讀

疫情衝擊許多小農、老農與剛返鄉的青農，禾興農場王朝興指出，感謝慈惠醫專數位媒體創意設計科主任劉貞吟與文化創意產業研究暨推廣中心主任李榮富，今年二月啟動「萬秀枋寮」計畫，共數十位同學用創意短片呈現枋寮11個品牌的魅力。



