超暖心！全方位照顧市民 邁邁上任後社福預算增21.84億
高雄市長陳其邁上任以來，積極拓展社福設施，非常關心「社會福利支出」預算，其中111年社福預算較110年增加11.42億元，又110年較109年增加10.42億元，上任後編列2年預算，社福部分就增加21.84億元，主要重點項目在弱勢家戶社福津貼、老人及身障補助、生育津貼等。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-16 16:58:02
從高齡化社會層面來看，著重在老人及身障補助，照顧長輩及身障朋友不遺餘力。以非常受長輩歡迎的「社區照顧關懷據點」來說，明年底的目標，預計可達到520處，全面營造高齡的友善安養環境。
為了讓高雄市民安心生養，市府團隊在這方面更是下足功夫，增加30處公托據點，111年全市就能達到53處的公托中心及托育家園。減輕高雄爸媽的負擔的還有托育比降為1:4、家園托育費調降為9千元、育兒津貼和托育補助也都提高金額。
值得一提的是，在弱勢家戶六大社會福利津貼增加，建置「社會安全網」社會局的部分，也獲得中央全力支持，大部分是社工人事經費，充實增加社工人力，就是為了持續拓展家庭服務資源與保護服務，完善社福工作的推展。同時也設立新住民會館，關心新住民的生活。