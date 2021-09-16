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來台南奉一杯茶　奉茶地圖一目了然 讓傳統人情美德再現

▲台南市長黃偉哲（左）與環保署副署長蔡鴻德雙手持杯，歡迎大家來台南奉茶（圖／記者林怡孜攝，2021,09,16）
▲台南市長黃偉哲（左）與環保署副署長蔡鴻德雙手持杯，歡迎大家來台南奉茶（圖／記者林怡孜攝，2021,09,16）

記者林怡孜/台南報導

2021-09-16 15:43:54

台南市環保局日前才推出全國首創循環杯自助借還站，設於人潮聚集的麥當勞分店，鼓勵民眾減少使用一次性飲料杯。今（16）日再度領先全國發表「奉茶地圖」，市長黃偉哲歡迎出門在外的朋友多利用免費的奉茶站，除感受奉茶這份傳統社會的人情溫暖，也是為環保盡一分心力。

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黃偉哲表示，奉茶是台灣非常有人情味的傳統，值得延續下去。雖然是疫情期間，但防疫的問題環保局都顧到了，也感謝民政局、地政局等相關局處來服務民眾奉茶，更感謝慈濟在防疫上不遺餘力的幫忙。台南目前的已設置了1,314個奉茶站，象徵一生一世都要做好事愛地球，希望未來還能擴充到1,688個，讓環境永續經營一路發。


環保局長謝世傑指出，台南市設奉茶站的場域包括公務機關、廟宇、教會、觀光景點、文化場所、連鎖賣場、車站、特色商店等，歡迎外出的民眾多加利用奉茶地圖（https://reurl.cc/6aplD5），即可找到距離自己最近的奉茶站。民眾在外只要認明奉茶地圖的奉茶標誌，自備環保杯便可以就地取水飲用，不需再購買瓶裝水或飲料，不但省錢更有助於垃圾減量及減塑，減輕地球的負擔。

▲民眾只要搜尋奉茶地圖，認明奉茶標誌，即可找到就近的奉茶站（圖／記者林怡孜攝，2021,09,16）
▲民眾只要搜尋奉茶地圖，認明奉茶標誌，即可找到就近的奉茶站（圖／記者林怡孜攝，2021,09,16）

去年國慶焰火在台南活動，環保局即於活動地點周邊設置27個奉茶點，民眾飲水約4,920公升，共減碳約760公斤，可見奉茶站的設置對環保的助益不容小覷。據統計，台灣每年生產的瓶裝水（不含其他飲品）為10億瓶，期許透過奉茶站的推廣，大大降低使用塑膠瓶裝水的機率，一方面復興傳統奉茶文化的美德，同時也符合聯合國永續發展、節能減塑及垃圾減量等多重目標，一舉數得。

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