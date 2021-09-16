中秋送暖！台電高雄區營業處關懷弱勢族群

台電公司高雄區營業處於今(16)日，舉辦幸福送暖迎中秋活動，由該處處長李衍新率員到燕巢區關懷弱勢族群，希望藉由中秋圓滿的好預兆，提供微薄的幸福準備金，讓弱勢感受到幸福與希望。
記者黃守作／高雄報導
2021-09-16 18:00:00
台電高雄區營業處幸福送暖迎中秋活動，是由該處處長李衍新率員到燕巢區關懷弱勢族群，包括高雄市政府無障礙之家附設燕巢家園、慈德育幼院、關愛家園及新興啟能照護中心等社福機構，並致送幸福準備金。
台電高雄區營業處處長李衍新表示，台電長期關懷社會，每年持續辦理愛心活動，送愛心的對象除了社福機構，還包括許多在地的弱勢族群，希望藉由中秋圓滿的好預兆，提供微薄的「幸福準備金」，讓弱勢感受到幸福與希望。
李衍新說，台電的服務深入各鄉鎮，敦親睦鄰不遺餘力，其中「急難救助」是重點之一，該區處秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，每年都會針對急難救助弱勢族群伸出援手，而於中秋前夕為了讓在地的弱勢族群感受到佳節的溫暖，透過燕巢區長王耀弘的安排，在區公所舉行溫馨的捐贈活動，將「幸福準備金」捐贈給當地數名急需愛心幫助的弱勢家庭，希望能讓他們感受到實質的溫暖及幫助。
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