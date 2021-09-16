中秋連假到屏東　可可園區露天市集、充氣樂園陪民眾團圓

中秋連假出遊，除了各大風景區，主題園區、農場，也是不錯的選擇。屏東可可園區以「中秋童趣人團圓」為主題，於9月18、19日規劃充滿童趣的「露天市集」系列活動、還有巨型充氣樂園進駐。另外，配合中秋連假也特別調整開園日期，連假四天皆有開園。
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露天市集邀集可可加值產品、客家元素、園藝植栽、文創商品等多種類別的業者進行展售，除了全天的免費DIY手作，活動現場還有六堆客家產業廊道導覽，圖文解說與傳統粄食展示的沉浸體驗；第二天市集現場更有好客餐盒販售，匯集客庄產業小農好物，帶領民眾走進六堆三百年客家米食文化之旅。
園區也特別在活動日邀請巨型充氣樂園進駐，小朋友不限時可在充氣樂園中放電，採人流管控並定時清場消毒，讓寶爸寶媽與孩子能夠放心玩耍。
除了充氣城堡外，更有豐富精采的表演，市集第一天邀請氣球達人帶來獨特的造型氣球，在活動開始的兩小時內限時贈送，午後還能讓民眾在氣球達人的帶領下，折出屬於自己的玉兔造型氣球，加上溫暖的歌手吉他彈唱演出，讓民眾聚在一起感受中秋佳節的溫馨氛圍。
第二天活動將由熱評不斷的巨型夢幻泡泡與小丑氣球雜技進入活動高潮，邀請大朋友小朋友一起歡笑同樂，活動相關詳細資訊請洽臉書「屏東可可園區」粉絲專頁。另外，也特別提醒民眾配合防疫措施，全區不論戶外、室內皆應全程佩戴口罩，並保持社交安全距離，也請配合工作人員落實實名制登記與測量額溫，共同為防疫新生活加油。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。