中秋連假到屏東　可可園區露天市集、充氣樂園陪民眾團圓

中秋連假出遊，除了各大風景區，主題園區、農場，也是不錯的選擇。屏東可可園區以「中秋童趣人團圓」為主題，於9月18、19日規劃充滿童趣的「露天市集」系列活動、還有巨型充氣樂園進駐。另外，配合中秋連假也特別調整開園日期，連假四天皆有開園。





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▲屏東可可園區以「中秋童趣人團圓」為主題，規劃充滿童趣的「露天市集」系列活動。（圖／屏東縣政府提供）

× ▲屏東可可園區以「中秋童趣人團圓」為主題，規劃充滿童趣的「露天市集」系列活動。（圖／屏東縣政府提供）

▲園區也特別在活動日邀請巨型充氣樂園進駐。（圖／屏東縣政府提供）

× ▲園區也特別在活動日邀請巨型充氣樂園進駐。（圖／屏東縣政府提供）

第二天活動將由熱評不斷的巨型夢幻泡泡與小丑氣球雜技進入活動高潮，邀請大朋友小朋友一起歡笑同樂，活動相關詳細資訊請洽臉書「屏東可可園區」粉絲專頁。另外，也特別提醒民眾配合防疫措施，全區不論戶外、室內皆應全程佩戴口罩，並保持社交安全距離，也請配合工作人員落實實名制登記與測量額溫，共同為防疫新生活加油。



