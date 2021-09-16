亞泥新城礦區展延20年　行政法院判決撤銷確定

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環團及礦場周遭居民認為，經濟部未顧及居民權益就逕自展延，向行政院提起訴願遭駁回，隨後向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及亞泥已展延的礦權。
一審台北高等行政法院認為，經濟部在核准礦權展延時，亞泥並未踐行原基法第21條第1項規定的諮商同意參與程序，顯然違反原基法第21條第1項的規定，經濟部也未依職權要求亞泥補正，原處分及訴願決定均有瑕疵，應予撤銷。
亞泥不服提起上訴，由二審最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定。
二審指出，亞泥上訴主張可於展延（限）後補正參與，但其所稱的事後參與包括提供原住民就業、水土保持及生活照顧等，已無關決定展限與否之考量，充其量只是開發者事後提出之回饋，只是開發者單方意願。
此時，原住民族對其土地繼續變化的事實，已失去及時保障其權利及意願的機制，無異使維繫原住民族及其傳統文化之土地，流失於公有土地私有化及不停止之開發行為，已失保障功能，不符憲法增修條文第10條第11項及第12項前段及原基法第21條第1項等相關規定。
二審指出，原判決以原處分未踐行原基法第21條第1項規定為違法因而撤銷訴願決定及原處分，並無違誤，亞泥上訴無理由，應予駁回。（編輯：張銘坤）1100916