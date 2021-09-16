「3＋11」報告只給綠委？時力：離譜！記者比委員先拿到

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邱顯智質疑：「請問行政院，為什麼早就做好的報告，卻要拖延到質詢當日早上才提出？請問蘇院長，這是行政部門面對立法院該有的態度嗎？這件事情，行政院必須要給個說法。」他還留言直指「記者先拿到，立院等不到的專案報告。」同黨立委陳椒華也臉書發文痛批：「真離譜！記者比委員先拿到報告」。
陳椒華表示：「報告雖然說已經送到立法院，但我在此之前都還是沒看到報告，今天有多次請黨團同仁詢問行政院，都只得到明天上午7:30才會提供報告的回覆，相當離譜。」並指出，檢視報告內容，在大事記中，4月9日指揮中心有召集會議，但這會議由誰主持、哪些專家官員參與，絲毫沒有提到。
陳椒華續指：「4/13指揮官聽取5＋9實施一個月面報後決定，完全打臉先前陳時中部長對外說不是他主持決定的說法。整份報告可以看到先前指揮中心跟指揮官陳時中部長所講的很多話都可以說是閃躲、說謊，我感到非常遺憾。對於沒有會議記錄這件事情，報告中並沒有做完整的交代，我認為行政院應該公開說明清楚。」
今年5、6月時台灣疫情嚴峻，外界將矛頭對準機組員「3＋11」隔離政策，導致華航諾富特群聚，才引發本土疫情。立法院明天開議，邀請行蘇貞昌針對「3＋11」決策過程專案報告並備質詢。最新專案報告內容今天晚間由部分民進黨立委辦公室搶先曝光。
國民黨上午舉行立法實務研討會，討論國民黨團的優先法案與總預算案，黨團書記長陳玉珍批評，蘇貞昌至今未對「3＋11」道歉，希望蘇貞昌為此真誠地道歉；台灣民眾黨立委邱臣遠也舉行記者會指出未見「3＋11」調查報告，至今還是無法還原真相，令人遺憾，也無法接受。
羅秉成說明，立法院6月18日決議要求行政院成立「3＋11」調查小組，並於3個月內提出調查報告，調查報告也接近完竣，只差相關的行政流程，最快今天會送至立法院，最慢也會在17日提出，並未超過立院決議的期限。該報告將詳細說明「3＋11」的決策原委、事實理由、程序適法性等，決策過程可受公評，但是，該報告為立法院所要求，內容不便事先揭露。
新聞來源為Newtalk 新頭殼