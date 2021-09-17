一路好天氣到中秋　專家：今年賞月機率高

中央氣象局指出，今（17）日各地多雲到晴，西半部、東北部地區及其他山區有午後雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣溫部分，天氣炎熱，彰化縣、雲林縣、臺南市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，南投縣則為黃色燈號，最高溫也有機會來到36度。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-17 07:49:41
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局最新(17日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「璨樹」東海打轉後緩慢向北北東移動，今天轉東北東侵襲日本，雖逐漸「變性」為溫帶氣旋，今、明兩天對日本威脅不小。最新(16日20時)各國模式模擬顯示，下週（19）日起南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，各國模擬結果雖不一致，但都距離台灣很遠、且又朝中南半島前進，故不致影響「中秋」連假的天氣。
吳德榮說，昨天高溫雖較前（15）日略降，但仍偏熱，最高溫在中部（彰化市）36.4度，其他地區高溫落在，北部（基隆中正區）35.9度，南部（屏東九如鄉）35.8度，東部（台東長濱鄉）34.2度。今晨西部局部地區有雲星回波消長，帶來小範圍局部降雨。
吳德榮指出，最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。今日各地氣溫：北部23至35度，中部23至36度；南部24至35度，東部23至35度。
下週（19）日至週四（23日）太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率。意謂秋節前後，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。