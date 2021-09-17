中秋連假高雄衝一波！遊樂世界、賽道樂園祭優惠搶客

為迎接中秋節連續假期，樂園業者祭出優惠搶客。義大遊樂世界「陪你義起過中秋」推出雙人優惠票價，而且連假第一天夜間也有營運，一票可以從早玩到晚；鈴鹿賽道樂園則規劃軍警醫護、一般民眾等多種的優惠方案。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中秋連假第一天義大遊樂世界推出「夜間營運」，白天不清場，一票從早玩到晚。（圖／義大遊樂世界提供）

× ▲中秋連假第一天義大遊樂世界推出「夜間營運」，白天不清場，一票從早玩到晚。（圖／義大遊樂世界提供）

全台唯一希臘情境主題樂園義大遊樂世界，9月18日起每周六夜間營運至晚間8點，推出星光票下午4點半入場只要299元。今年全新大秀「火山夜秀-天神之戰」，以神話故事為題材，搭配火山噴發設計主軸，運用特殊燈光投射，透過舞台設計、道具服裝以及外籍舞者精湛的特技演出，在黑夜中營造出烈火奔騰的視覺感受。





▲鈴鹿賽道樂園推出「軍警醫護」人員免費暢遊活動。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）

× ▲鈴鹿賽道樂園推出「軍警醫護」人員免費暢遊活動。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）

非軍警醫護人員者購票一樣享優惠，鈴鹿賽道樂園「鈴異再現 放肆狂歡」即日起至10月31日前全日暢遊票價只要599元，再送奧斯丁樂園100元折價券、湯姆熊3枚代幣兌換券以及滾吧室內保齡球買一送一兌換券；喜歡尬速的民眾也別錯過「飆速狂歡」活動，優惠只要650元，再送100元大魯閣打擊代幣券。



