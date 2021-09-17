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「3+11」專報只給綠委和媒體？蘇貞昌：沒有給特定的人

▲行政院長蘇貞昌前往立院進行國籍航空機組員「3+11」決策專案報告。(圖／行政院提供)
▲行政院長蘇貞昌前往立院進行國籍航空機組員「3+11」決策專案報告。(圖／行政院提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-17 10:07:51｜2021-09-17 10:11:16

立院今（17）日邀請行政院長蘇貞昌進行國籍航空機組員「3+11」決策專案報告，在野黨質疑只有民進黨立委跟媒體有事先拿到報告，蘇貞昌表示，如果有什麼資料外流，政院會查清楚，「但並沒有給特定的哪一個人，請不要誤會。」

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蘇貞昌在會前受訪時被問到「3+11」專報會不會擔心國民黨杯葛？有在野黨更質疑只有民進黨立委跟媒體有拿到報告，相當不滿，甚至是在護航立委范雲？蘇貞昌答覆表示，所有該給立法院的報告都是如期限繳交、送達，而疫情變化非常快速，都非常戰戰兢兢地準備，不到最後一刻，都沒有定稿。在沒有定稿前，如果有什麼資料外流，政院會查清楚，但並沒有給特定的哪一個人，請不要誤會。

針對軍費預算創新高，遭質疑排擠到民生預算？蘇貞昌表示，「我們都知道國家安全第一，沒有安全，沒有一切。」而中共謀我日亟，國際情勢詭異，世界各國都認真準備，台灣基於保衛國家主權、國家、國民安全，不能鬆懈，一定要有最好的準備，才不會有戰爭發生。

針對歐盟首度將台灣明確納入「歐盟印太合作戰略」共同報告，視台灣為歐盟在印太地區的重要合作夥伴？蘇貞昌表示，在蔡英文總統領導下，國家日益被重視，國際的能見度愈來愈高。同時，台灣一再地被肯定，從最近世界各國一再為台灣發聲，肯定台灣的成就，並且用實質的行動，包括歐盟、歐洲相關國家，送給台灣需要的疫苗，在各種場合為台灣肯定、發聲，都可以看出我們一直的努力，確實在國際上不但有一席之地，而且「德不孤，必有鄰」，愈來愈多朋友肯定台灣堅守民主自由，同時也肯定台灣作為一個世界有意義的貢獻者，加入國際的大家庭，愈來愈被肯定。


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