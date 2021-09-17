「3+11」專案報告 江啟臣：看完只有4個字「官官相護」
行政院長蘇貞昌今（17）日至立法院進行「3+11決策專案報告」，國民黨主席江啟臣說，他看完報告，結論只有四個字：「官官相護！」他本以為，行政院終於有勇氣檢討「3+11」所造成的過失與錯誤。
記者余祥／台北報導
2021-09-17 10:32:50｜2021-09-17 10:36:10
江啟臣說，就是這個輕忽的決策，令國內數以萬計的民眾染疫、800餘名國人染疫過世，進而導致數千億台幣的經濟重創。但是在通篇檢討報告裡面，只看到「推卸」、「吹捧」、「避重就輕」。美其名是檢討，更像是竭盡所能的歌功頌德政績一番。
他要問蘇院長3件事情：隻字未提「推手」、民進黨立委范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼？倉促開放「3+11」，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？既然報告言明，錯誤決策是由指揮官下令，難道不用懲處陳時中？沒有人需要因此負責嗎？
江啟臣說，蘇貞昌說「防疫決策不可能都盡善盡美」，但他更要告訴蘇，防疫決策不可以漏洞百出。
他表示，台灣的防疫成績，並非偶然，而是國人共同努力所築起的防護網 ; 政府現在有功勞就搶收割，有過失全是別人的心態，對於缺乏疫苗保護的台灣，只會有害無益。