政院「3+11」專報出爐　國民黨杯葛蘇貞昌上台報告

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委林為洲表示，肯定蘇貞昌與指揮官陳時中的防疫表現，但是今天他們是來要求檢討5月起為何疫情會大爆發，Alpha變種病毒不可能憑空出現，不能全甩鍋給新北市長侯友宜、台北市長柯文哲，蘇貞昌要對1萬6000多人確診、800多人染疫身亡道歉。專案報告內容只想推卸責任，有哪些人參加都沒寫，國民黨要求蘇貞昌誠心道歉，公開會議內容。
國民黨立委林奕華批評報告沒有看到政府誠心道歉，只會把疫情爆發甩鍋給萬華，隻字未提「3+11」決策造成的防疫破口。國民黨立院黨團表示，「3+11」真相不明，欠人民一個道歉，不接受敷衍的報告。
由於國民黨杯葛，蘇貞昌無法上台專案報告，中午12點一到，游錫堃就宣布休息，下午2點30分再繼續進行專案報告。
時代力量立院黨團稍早也在議場外舉行記者會，痛批多次索討都得不到的「3+11」專案報告，竟是透過記者手中得來。立委邱顯智更怒批政府利用媒體放話，影射他辦公室涉入放寬機組檢疫，抹黑在野黨，意圖護航行政院，讓他覺得非常離譜，1月的協調會並非討論放寬檢疫政策，而是要求檢討空服員可否別送熱餐，以保障勞動權。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。