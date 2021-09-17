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政院「3+11」專報出爐　國民黨杯葛蘇貞昌上台報告

▲政院「3+11」專報出爐，國民黨立院黨團杯葛蘇貞昌上台報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.09.17）
▲政院「3+11」專報出爐，國民黨立院黨團杯葛蘇貞昌上台報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.09.17）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-17 12:11:28｜2021-09-17 12:18:50

立法院新會期今 （17）日開議，行政院長蘇貞昌受邀針對放寬航空公司機組員「3+11」決策過程進行專案報告。不過，國民黨團認為報告內容敷衍，沒有與會名單，也未承認會議造成防疫破口，要求蘇貞昌為「3+11」造成防疫破口而道歉。在藍營杯葛下，蘇貞昌上午無法順利上台報告，由立法院長游錫堃宣布休息，下午2點30分繼續進行專案報告。

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國民黨立委上午在議場內舉牌抗議，還撕爛書面報告、丟向蘇貞昌的座位，並且高呼「蘇貞昌道歉、陳時中下台」。

國民黨立委林為洲表示，肯定蘇貞昌與指揮官陳時中的防疫表現，但是今天他們是來要求檢討5月起為何疫情會大爆發，Alpha變種病毒不可能憑空出現，不能全甩鍋給新北市長侯友宜、台北市長柯文哲，蘇貞昌要對1萬6000多人確診、800多人染疫身亡道歉。專案報告內容只想推卸責任，有哪些人參加都沒寫，國民黨要求蘇貞昌誠心道歉，公開會議內容。

國民黨立委林奕華批評報告沒有看到政府誠心道歉，只會把疫情爆發甩鍋給萬華，隻字未提「3+11」決策造成的防疫破口。國民黨立院黨團表示，「3+11」真相不明，欠人民一個道歉，不接受敷衍的報告。

由於國民黨杯葛，蘇貞昌無法上台專案報告，中午12點一到，游錫堃就宣布休息，下午2點30分再繼續進行專案報告。

時代力量立院黨團稍早也在議場外舉行記者會，痛批多次索討都得不到的「3+11」專案報告，竟是透過記者手中得來。立委邱顯智更怒批政府利用媒體放話，影射他辦公室涉入放寬機組檢疫，抹黑在野黨，意圖護航行政院，讓他覺得非常離譜，1月的協調會並非討論放寬檢疫政策，而是要求檢討空服員可否別送熱餐，以保障勞動權。

▲政院「3+11」專報出爐，國民黨立院黨團杯葛蘇貞昌上台報告。（圖／記者呂炯昌攝.2021.09.17）
▲政院「3+11」專報出爐，國民黨立院黨團杯葛蘇貞昌上台報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.09.17）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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