原本要相見卻成追思　JR形容龍劭華「沒片酬也想合作」

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▲姚以緹（左）現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）

× ▲姚以緹（左）現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）

▲陳怡蓉頭戴棒球帽。（圖／記者林柏年攝）

× ▲陳怡蓉頭戴棒球帽。（圖／記者林柏年攝）

JR和龍劭華曾一起合作拍攝公益短片，預計今天要碰面一起開記者會，JR眼眶

坦言目前還是很難接受事實，透露對方很像是朋友：「就像跟你同齡的朋友，年輕人一樣，但就是一個前輩，願意將他演技和在演藝圈的經歷，無私地交給你。」還表示就算沒有片酬，也會非常想要與龍劭華合作，最後也感謝他帶給大家歡笑，也將一些演技傳承給後輩：「龍哥，一路好走。」

▲JR紀言愷現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）

× ▲JR紀言愷現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）

▲葉天倫到現在仍難以接受。（圖／記者林柏年攝）