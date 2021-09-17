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原本要相見卻成追思　JR形容龍劭華「沒片酬也想合作」

▲JR形容龍劭華「沒片酬也想合作」。（圖／記者林柏年攝）
▲JR形容龍劭華「沒片酬也想合作」。（圖／記者林柏年攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-09-17 13:07:09｜2021-09-17 13:15:23

藝人龍劭華14日在高雄八五大樓猝逝，享壽68歲，追思靈堂於今（17）日起，在龍巖會館A館的301個人室供親友弔唁，兒女一大早抵達會館陪爸爸最後一程。藝人宥勝、溫昇豪與導演葉天倫，和女星姚以緹、陳怡蓉等人下午也現身悼念，而原本今天與龍劭華有記者會的藝人JR紀言愷，接受訪問時表示龍劭華是一個不用片酬，也會想要跟他一起合作的演員。

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▲姚以緹（左）現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）
▲姚以緹（左）現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）
▲陳怡蓉現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）
▲陳怡蓉頭戴棒球帽。（圖／記者林柏年攝）
JR和龍劭華曾一起合作拍攝公益短片，預計今天要碰面一起開記者會，JR眼眶泛淚，坦言目前還是很難接受事實，透露對方很像是朋友：「就像跟你同齡的朋友，年輕人一樣，但就是一個前輩，願意將他演技和在演藝圈的經歷，無私地交給你。」還表示就算沒有片酬，也會非常想要與龍劭華合作，最後也感謝他帶給大家歡笑，也將一些演技傳承給後輩：「龍哥，一路好走。」

▲JR紀言愷現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）
▲JR紀言愷現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）
宥勝被問到得知噩耗的當下，直呼：「很傻眼！」透露葉天倫知道消息後非常難過。事實上，葉天倫與龍劭華合作過多次，他接受訪問時，坦言在第一時間聽到對方過世消息後，沒有直接相信，以為只是網路傳言，消息確認後實在難以接受，這幾天都在反覆思索龍劭華走的原因。

▲葉天倫現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）
▲葉天倫到現在仍難以接受。（圖／記者林柏年攝）
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