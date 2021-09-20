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MLB／8個最不可能的全壘打　生涯僅3轟就歷史留名

▲紅襪隊Rafael Devers曾把105.8英里(約170公里)的速球打出全壘打牆外，這是自2015年後最快的一球。（圖／美聯社／達志影像）
▲紅襪隊Rafael Devers曾把105.8英里(約170公里)的速球打出全壘打牆外，這是自2015年後最快的一球。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-20 10:41:48

MLB美國大聯盟在2015年啟用Statcast系統，進一步更仔細分析場上數據，美國媒體《Bleacher Report》列出在大數據時代下，8個最不可能的全壘打。

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紅襪年輕重砲手Rafael Devers曾把105.8英里(約170公里)的速球打出全壘打牆外，這是自2015年後最快的一球，讓當時在洋基球場內的球迷看得目瞪口呆。

接著要介紹，球進本壘板，離地最高4.6英尺(約1.4公尺)的高球，被Mark Trumbo轟出牆外，在2017出現，而球離地最近僅0.7英尺(約21公分)的全壘打則出現在2019年，被Odubel Herrera撈起並送出牆外。

不論內、外角球偏離多遠，都有人能把球打得又深又遠，Avisail Garcia將距離壘包1.6英尺(49公分)的小白球擊出全壘打，而最外角離本壘板1.8英尺(約55公分)的全壘打則是Daniel Castro產出的，他生涯98場比賽只出現3支全壘打，其中就包含這轟，也意外讓他在歷史留名。

令人驚嘆地是，Statcast系統連擊球角度都能測出，大聯盟史上最低擊球角度的全壘打是，2015年Giancarlo Stanton打出一支角度只有13.5度的兩分砲，而最高角度是49.7度，通常超過50度就會變成「衝天炮」但J.D. Martinez沒有失手成功開轟。

還有那個令人又愛又恨的全壘打標竿，2017年7月19日，當時效力皇家的Lorenzo Cain敲出右外野全壘打，小白球竟然不偏不倚消失在標竿下的球迷座位區，官方紀錄就剛好為302英尺(約92公尺)，也成為目前最短距離的全壘打。



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