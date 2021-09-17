中秋前台帛結盟　高雄與帛琉科羅州締姊妹市

帛琉總統惠恕仁在今年3月底曾來台訪問，並在3月31日特地南下高雄，高雄市長陳其邁更向惠恕仁總統表達高雄與科羅州締結為姊妹市的意願，惠恕仁則說會全力促成，時隔將近半年、總算在中秋節前夕成真，科羅州成為高雄市的第35個姊妹市及友好城市，結盟儀式高市府並邀請到出身科羅州的駐台大使歐克麗到高雄見證，科羅州及吉本斯州長也特地錄製影片表達對雙方結盟的喜悅。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-17 12:32:32
歐克麗表示，姐妹市的建立及簽屬象徵著重要意義，她相信高雄市及科羅州成為姐妹市後，雙方會有一個長遠、友好的前景，台灣是帛琉重要的友邦、家人，因此她會極力並促成高雄直飛帛琉的航班，希望她的家人、朋友可以從科羅州搭乘直飛航班抵達高雄，也希望高雄市長陳其邁，能儘速速成直飛航班。
陳其邁指出，因為科羅州是帛琉的首都，人口最熱鬧的地方就是在科羅州，今年三月和惠恕仁總統談話後至今終於順利結成姊妹市，這中間也經過一番波折，主要還是疫情受到一些影響，所以進度有一點拖延，本來是還可以更早，當時是約定就直接到科羅州簽署姊妹市，加上帛琉的頻寬不太高，要直接視訊簽署比較有困難，所以採取像今天這種簡單、預錄的方式來辦理。
陳其邁說，像是帛琉與高雄的直航包機，虎航都已經有所規劃，至於直航還要經過帛琉國會同意，這個部分都已經解決，希望在不久的將來就能成行，市府行國處跟觀光局都有規劃一些活動，儘速恢復包機直航、促成旅遊泡泡，希望在疫情穩定的時候，能夠儘速促成雙方的旅遊交流。