高雄券對接數位振興券　陳其邁：全國首創、不須轉換

高雄市政府今（17）日正式公布「高雄開就賺」的數位綁定方案，經發局指出，由於去年數位三倍券近七成民眾使用信用卡綁定，今年高雄特別與數間國內指標性銀行及支付業者合作，將地方加碼方案結合信用卡與電子支付，對接數位振興券，高雄市長陳其邁表示，這個可能是台灣第一個可以直接數位綁定到中央的數位券裡，不須有其他的轉換。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-17 13:06:45
高雄市長陳其邁指出，高雄券的數位振興方案，有三大特色：「數位綁定 振興券對接無時差」、「智慧機制 自動計算自動通知」、「方便好領 領券用券通通搞定」，讓使用數位振興券的民眾在數位對接、累計消費、領券用券都能夠無縫接軌。
高雄市經發局指出，此次合作業者包含國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等5家銀行業者，以及LINE Pay Money、台灣Pay、PChome Pi錢包以及一卡通合作，於綁定合作支付業者數位振興券時，即可同步選擇加入「高雄開就賺」活動，綁定後累計金額、達標通知將全程自動通知。
經發局長廖泰翔表示，民眾在高雄消費滿額之後將會收到簡訊的高雄券領券通知，即可在網站上預約取券的方式，不僅能選擇郵寄到府，還能選擇在全台7-11或是高雄捷運車站取券，就是希望讓支持高雄消費落地的民眾領取過程便捷快速，銀行業者也同步推出加碼方案，不僅能參與「銀行專屬」抽獎，還有機會獲得最高10,000元刷卡金。