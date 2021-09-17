亞泥：新城礦區依規目前仍可開採　財務無影響

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）針對新城礦區展延20年一案，最高行政法院昨天宣判駁回亞泥上訴。亞泥今天指出，後續將依主管機關通知辦理礦業權展限申請程序，且依規定亞泥仍可繼續正常採礦，對財務業務尚無重大影響。





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經濟部核准亞泥花蓮新城礦區礦權展延20年，當地居民不服興訟，一審法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分，亞泥提上訴，二審昨天駁回上訴；經濟部昨天晚間則表示，此案重回礦權展限的原點狀態，後續將要求亞泥補足部落的諮商同意，再重新審查，但不影響目前採礦工作。





亞泥今天發布重大訊息表示，在最高行政法院判決後，亞泥後續將依主管機關通知辦理礦業權展限申請程序，另外，依規定仍可繼續正常採礦，對亞泥財務業務尚無重大影響。





亞泥指出，亞泥已在去年6月正式宣示啟動原住民諮商程序，對訴訟結果雖然感到遺憾，但無論訴訟結果為何，均不影響亞泥與部落共存共榮的決心。





亞泥自去年6月以來，已召開6場部落說明會，不過，因受限於今年度本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，與部落諮商程序稍有延誤。亞泥說，未來將持續推動與原住民部落諮商程序，以符各界期盼。（編輯：楊凱翔）1100917



