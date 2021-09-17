不捨龍劭華！楊一展哽咽「少了個國寶」　盼重視資深藝人

藝人龍劭華14日在高雄八五大樓猝逝，享壽68歲，追思靈堂於今（17）日起，在龍巖會館A館的301個人室供親友弔唁，兒女一大早抵達會館陪爸爸最後一程。藝人劉冠廷、李燕、王彩樺、曾敬驊和導演魏德聖、瞿友寧等人下午接連現身悼念，不過皆未受訪。其中曾與龍劭華合作拍攝電影《孤味》的楊一展，感嘆演藝圈少了一個國寶，同時希望大家能多重視資深藝人，不然就沒有人可以提攜後輩，表演也不會進步。 我是廣告 請繼續往下閱讀 對於龍劭華猝逝，楊一展語帶哽咽，表示台灣又少了一個國寶，坦言希望大家可以多重視資深藝人，因為這樣演藝圈才有人能提攜後輩，鼓勵新人：「不要每次新聞發完，大家就忘記。」也透露雖然自己與龍劭華沒有合作過太多次，不過他仍十分不捨，稱讚龍劭華是一個很棒的演員，私下對其他人也非常有親和力，希望他能一路好走。隨後李易和老婆六月、吳東諺和老婆白家綺、莫允雯、陳庭妮、林韋君、楊祐寧和張軒睿等人也紛紛赴靈堂致意，隨後便迅速離開。▲莫允雯低調現身靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）▲林韋君戴著墨鏡入靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）▲楊祐寧戴帽子、墨鏡現身。（圖／記者林柏年攝）▲劉冠廷現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）▲曾敬驊親自到場致意。（圖／記者林柏年攝）▲魏德聖致意完後迅速離場。（圖／記者林柏年攝）▲王彩樺面色哀傷。（圖／記者林柏年攝）▲李燕現身龍劭華靈堂致意。（圖／記者林柏年攝）▲導演瞿友寧曾與龍劭華合作《花甲男孩轉大人》。（圖／記者林柏年攝）原本要相見卻成追思 JR形容龍劭華「沒片酬也想合作」蔡英文親赴龍劭華靈堂 悼念金鐘視帝苗可麗傳訊龍劭華「來看你了」 感覺到老友很平靜