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新增4起「突破性感染」都打BNT　其中1人更曾混打3劑疫苗

▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-17 14:56:34｜2021-09-17 14:57:04

中央疫情指揮中心發言人莊人祥今（17）表示，今日公布10至16日近1周內，境外移入的病毒基因定序結果，其中新增11例為Delta變異病毒株；另外，近一周發現4例境外移入為突破性感染，都曾接種完整2劑BNT，其中更有1例曾打過3劑疫苗。

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▲中央流行疫情指揮中心說明9/10到16境外移入確定病例病毒定序結果。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明9/10到16境外移入確定病例病毒定序結果。（圖／指揮中心）
莊人祥指出，國內目前累計驗出Delta變異病毒株共149例，有43例為本土，其中13例與六月份屏東群聚相關、1例與九月份國籍航空機師群聚相關、28例與九月份新北幼兒園群聚相關、1例為九月份桃園機場航班潔人員，另有106例為境外移入。

至於境外移入突破性感染部分，莊人祥稱，近1周內發現有4案，分別為案16113、16125、16186以及16201；目前統計從7月2日至今日為止，總共公布了317例境外移入病例，有63例是符合突破性感染，其中更有19例是突破性感染Delta變異病毒株。

莊人祥補充，案16113曾接種3劑疫苗，首劑於4月底施打AZ疫苗，之後接種BNT，另於8月下旬施打完第2劑BNT；案16125接種BNT疫苗，於6月份接種完2劑；案16186也是施打2劑BNT，於7月中接種完畢；案16201也接種2劑BNT，也是於7月上旬2劑接種完畢。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14575例。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14575例。（圖／指揮中心）

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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