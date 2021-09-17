新增4起「突破性感染」都打BNT 其中1人更曾混打3劑疫苗
中央疫情指揮中心發言人莊人祥今（17）表示，今日公布10至16日近1周內，境外移入的病毒基因定序結果，其中新增11例為Delta變異病毒株；另外，近一周發現4例境外移入為突破性感染，都曾接種完整2劑BNT，其中更有1例曾打過3劑疫苗。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-17 14:56:34｜2021-09-17 14:57:04
莊人祥指出，國內目前累計驗出Delta變異病毒株共149例，有43例為本土，其中13例與六月份屏東群聚相關、1例與九月份國籍航空機師群聚相關、28例與九月份新北幼兒園群聚相關、1例為九月份桃園機場航班潔人員，另有106例為境外移入。
至於境外移入突破性感染部分，莊人祥稱，近1周內發現有4案，分別為案16113、16125、16186以及16201；目前統計從7月2日至今日為止，總共公布了317例境外移入病例，有63例是符合突破性感染，其中更有19例是突破性感染Delta變異病毒株。
莊人祥補充，案16113曾接種3劑疫苗，首劑於4月底施打AZ疫苗，之後接種BNT，另於8月下旬施打完第2劑BNT；案16125接種BNT疫苗，於6月份接種完2劑；案16186也是施打2劑BNT，於7月中接種完畢；案16201也接種2劑BNT，也是於7月上旬2劑接種完畢。
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