新北幼兒園群聚案再增5例Delta 僅剩128人待採檢
針對各界所關注的新北某幼兒園Delta病毒群聚案，中央流行疫情指揮中心今（17）再度公布病毒基因定序結果。指揮中心發言人莊人祥表示，今新增5例確定染Delta病毒變異株，分別為案16185、16166、16154、16205、16204。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-17 15:06:22
莊人祥表示，該案目前已匡列3596人，其中2637人列為居家隔離、909人列自主健康管理、50人列自我健康監測，將持續進行疫調匡列工作；至於採檢部分，目前已採3596人，其中剩128人為檢驗中，另有陽性28人。
指揮中心補充，該案累計陽性個案共33人，其中5人非屬接觸者採檢，為案16128、16158、16163、16168、16171，另28人為接觸者採檢陽性，為案16129、16137至16145、16151至16155、16160至16161、16164至16166、16169至16170、16185、16197、16199、16204至16205、16221。
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