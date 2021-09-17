板橋黃石市場改建　侯友宜：吸引更多年輕世代逛市集

新北市政府今（17）日舉辦板橋黃石市場改建動土典禮，預計113年完工；新北市長侯友宜表示，市府推動庶民經濟，積極改造傳統市場，並兼顧傳統與現代化，建構府中美學示範基地，創造不一樣的傳統市場。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-17 14:52:20
侯友宜指出，他是菜市場長大的，對菜市場濃濃的人情味，及特色的在地味非常有感受；尤其黃石公有市場的位置，剛好是在林家花園的旁邊，也是新北古城的中心，讓府中雙城的整個美學廊帶，因為有林家花園、未來的黃石市場會變得更現代化、更美麗，新舊交替、互相輝映，吸引更多的年輕世代逛市集。
經濟部常務次長林全能說，感謝市長侯友宜協助積極推動市場的改造，強調市場是發展庶民經濟的重要環節，傳統市場除有滿滿人情味，更是提供民眾生活必需品的重要平台；透過中央跟地方齊心協力，可讓市場翻轉的目標成真，經濟部未來也會持續支持地方發展庶民經濟。
市場處表示，為打破人們對傳統市場的刻板印象，黃石市場改建後將成為地下3層停車場及地上9層樓的建築，1樓設置生鮮蔬果攤，2樓為百貨美食攤，3到5樓則為商業空間及社區健身休閒中心，6樓是居民活動中心，7到9樓開設商業旅館，希望吸引年輕客群，為黃石市場注入新能量，華麗轉身再現風華。