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人在六堆影像藝術展　六堆客家文化園區展出

▲六堆300年客委會客發中心推出「人在六堆」戶外影像藝術展，在六堆客家文化園區田園地景區展出。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.09.17）
▲六堆300年客委會客發中心推出「人在六堆」戶外影像藝術展，在六堆客家文化園區田園地景區展出。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.09.17）

記者黃正忠／屏東報導

2021-09-17 21:00:00

六堆300年客家委員會客家發展中心推出「人在六堆」戶外影像藝術展，今（17）日在六堆客家文化園區田園地景區，以攝影大師劉安明及李秀雲拍攝老照片發想的「亍田踔蕪」、「千葉萬羽」2件作品搭配六堆園區美麗的田園地景，與充滿客家文化產業記憶的菸樓場景溫馨開展。

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▲創作了9座戶外影像藝術作品，高屏縣市多位鄉區鄉長與在地文史工作者，高齡92歲的攝影大師劉安明及同是六堆攝影大師李秀雲、林慶雲的家屬等共同出席，後堆：內埔昌黎祠前廣場。（圖／六堆客家文化園區提供,
▲創作了9座戶外影像藝術作品，高屏縣市多位鄉區鄉長與在地文史工作者，高齡92歲的攝影大師劉安明及同是六堆攝影大師李秀雲、林慶雲的家屬等共同出席，後堆：內埔昌黎祠前廣場。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.09.17）
藝術展由客委會主委楊長鎮、高市政府副秘書長張家興、客發中心主任何金樑、高雄市客委會主委楊瑞霞、屏東縣客家事務處長陳麗萍、高屏縣市多位鄉區鄉長與在地文史工作者，以及本展策展人陳昌仁、高齡92歲的攝影大師劉安明及同是六堆攝影大師李秀雲、林慶雲的家屬等共同出席，為「人在六堆」影像藝術展揭開序幕，以當代藝術的策展方式呈現六堆地區特色生活文化。

客委會主委楊長鎮表示，這次展覽特別結合當代藝術策展人、攝影家與藝術家的不同視野，並連結六堆各堆的文化地景，創作了9座戶外影像藝術作品，設置地點分別在右堆：美濃文創中心、東門樓；前堆：長治火燒庄忠勇碑旁；後堆：內埔昌黎祠前廣場；六堆園區田園地景區及菸樓；中堆：竹田驛園；先鋒堆：萬巒萬金聖母聖殿；左堆：佳冬蕭屋伙房旁。

這次透過高度的二次創作策展方式，讓當代的人與過去的時空有所交會，發現人存在的一個時空性，故將此展覽取名為「人在六堆」。

▲六堆各堆的文化地景，創作了9座戶外影像藝術作品，設置地點分別在右堆：美濃文創中心、東門樓。（圖／六堆客家文化園區提供,
▲六堆各堆的文化地景，創作了9座戶外影像藝術作品，設置地點分別在右堆：美濃文創中心、東門樓。（圖／六堆客家文化園區提供, 2021.09.17）
客委會客發中心主任何金樑表示，特展由策展人以當代藝術詮釋再對話方式呈現六堆更多元文化面向，歡迎大家利用中秋節連假全家共下走入六堆客庄欣賞「人在六堆」影像藝術展，讓返鄉的六堆人用不同的方式審視六堆的過去、現在與未來，讓更多人認識六堆，愛上六堆。

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