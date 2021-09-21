貓咪送禮竟帶回活體老鼠　網看笑：怎麼還有點可愛！

奴才真的沒有餓到啦！許多貓咪有將禮物帶回家的習慣，從蟑螂、樹葉、鞋子各種品項應有盡有，都是牠們不想讓人類餓到的體貼行為，可美國加州的飼主卻得到了一隻活體老鼠，看著奇怪的禮物讓他不禁傻眼：「我們家不窮！」。

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▲家裡養有三隻貓貓。（圖／Instagram帳號：tomposs21）

× ▲家裡養有三隻貓貓。（圖／Instagram帳號：tomposs21）

▲還有一隻黑色狗狗。（圖／Instagram帳號：tomposs21）

× ▲還有一隻黑色狗狗。（圖／Instagram帳號：tomposs21）

▲家庭成員眾多，可能因此讓貓咪彭戈覺得大家都吃不飽。（圖／Instagram帳號：tomposs21）

× ▲家庭成員眾多，可能因此讓貓咪彭戈覺得大家都吃不飽。（圖／Instagram帳號：tomposs21）

加州這名網友家庭成員眾多，光動物夥伴就有三隻貓咪和一隻狗狗，四張大嘴每天在家無止盡的索取食物，這似乎讓黑白貓「彭戈（Pongo）」看不下去，擔心僅人類一人工作買罐罐，家裡的食物總有一天會彈盡援絕，所以便自己親自動手捕獵，近日就帶回一隻活體老鼠，放給人類後還瀟灑地離開，彷彿在說：「不用謝我，就為了養家而已！」。

▲老鼠抱尾巴：鼻要吃我！求求你～( TロT)（圖／Instagram帳號：tomposs21）

× ▲老鼠抱尾巴：鼻要吃我！求求你～( TロT)（圖／Instagram帳號：tomposs21）

最後當然沒有任何一個人吃掉

彭戈所獵捕回來的老鼠，奴才把牠放出屋外任其自行離去。他也無奈的表示一周前彭戈就有帶過小鳥進屋，當時引起了非常大的騷動，因為每一隻貓都想衝上去抓捕牠！網友則回覆：

「給你帶來一份禮物，向你表明牠愛你！」、「牠好大！你怎麼敢抓在手上」、「看久怎麼覺得這老鼠有點可愛XD」、「抓著尾巴的樣子好萌！」。寵毛小編也提醒大家不建議放養，不僅貓咪本身有安全疑慮外，也擔心會有無辜小動物被當成玩物而失去生命。

（編輯：李惠婷）