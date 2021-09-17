屏東迎王「千里騎福」1139公里 凱旋歸來獲英雄式歡迎
屏東大鵬灣觀光產業發展聯盟及在地小琉球人共同發起以「2021屏東迎王祭典」為號召，透過自行車環島的形式，展開為期7天「屏東迎王、千里騎福」行動，自9月11日不畏風雨啟程，在環島途中吸引大量民眾參與其中為其加油打氣，車隊17日凱旋歸來抵達東隆宮，再次受到鄉親英雄式歡迎，場面熱血沸騰。
記者黃正忠／屏東報導
2021-09-17 19:00:00
三年一科辛丑正科迎王平安祭典即將於今年10月登場，今科舉辦時間，分別是東港10月24日-31日、南州11月17日-22日、琉球12月3日-9日，從東港鎮東隆宮、南州鄉溪洲代天府、琉球鄉三隆宮依序舉辦，為迎接盛事，地方早已動員起來。
今日迎接車隊凱旋歸來的活動中，包括屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭、東港鎮長徐志雄、縣議員林蔡鳳梅、東港東隆宮董事長潘慶士等地方民意代表、仕紳共同與會，虔誠向溫王爺焚香感謝千里騎福活動一路平安。
代表屏東縣長潘孟安出席的縣府傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭表示，「屏東迎王、千里騎福」有十幾位來自東港、小琉球、南州等地的青年老闆，用了7天的時間環繞全台共1139公里，犧牲自己的工作時間，冒著強風、頂著豔陽將王爺的神威帶到全台灣每一個角落，除了預告今年是大科年外，另外一個更神聖的意義，就是當全世界、全台灣受到新冠肺炎疫情威脅的時候，期待可以透過迎王活動讓疫情趨緩、退散。
大鵬灣產業聯盟總幹事徐鳴懋說，大家連續幾天騎車環島，為的就是向全台灣推廣「屏東迎王」這個品牌，雖然迎王三年一科舉辦，但規模、祭儀隆重盛大，馳名中外，若能號召更多人體驗迎王的感動，日後一提到迎王，就想到屏東。
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