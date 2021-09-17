特企／蔡總統與台灣各界線上歡慶貝里斯獨立四十週年

今(2021)年9月21日為貝里斯獨立40週年紀念，貝里斯駐台大使館與中美洲經貿辦處(CATO) 於9月1日起舉行系列線上慶祝活動，包含與「Traveler Luxe 旅人誌」合作為期一個月的「貝里斯，世界的驚嘆號!」(Belize, A Wondrous Place!)專題網頁，以及在本(17)日舉行的「貝里斯獨立40週年線上慶祝會」，在蔡英文總統與台灣、貝里斯超過百位政府、企業界、外交使節團代及與媒體友人的共同祝福下，讓本年的系列慶祝活動達到最高潮。





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今年受疫情影響，慶祝酒會改採線上辦理，蔡英文總統在祝賀影片中除代表我國人民與政府向貝里斯友邦獨立四十週年獻上誠摯祝賀外，更強調，台貝建交32年來，雙方在醫療、基礎建設與農業發展合作密切；貝國長年在國際領域為我仗義執言令人銘感五內。去年九月，我們和貝里斯簽署「中華民國(台灣)政府與貝里斯政府經濟合作協定」，如今並已進入立法審議程序，未來將促使及強化台貝經貿互利互惠及貝國出口實力。此外，台貝「刑事司法互助條約」及「航空服務協定」的簽署，更深化兩國在不同領域上的合作與互助。





貝里斯布里仙紐總理(Hon. John Briceño)和駐台碧坎蒂大使（Candice Pitts）於致詞中表示，在革命烈士的英勇犧牲下，貝里斯方能在1981年9月21日換來獨立的偉大成果，每逢此一值得紀念的時節，貝里斯國人都更戒慎感懷這得來不易的自由生活。今年獨立40周年卻與全球疫情交織，面對經濟、社會、健康的動盪局勢，貝里斯政府與人民仍堅定信念，永懷希望，攜手努力，共榮共好，期盼未來台貝透過更全方位合作，深化兩國人民情感，共創繁榮社會。





中美洲經貿辦事處主任廖鴻達表示，貝里斯國土面積與台灣相仿，與我國關係緊密，除了在國際上堅定支持台灣外，台灣人餐桌上的珍饈飲品，如龍蝦、蘭姆調酒，很多都是來自貝里斯，可見彼此生活上互動之密切。期盼藉本次貝里斯獨立40週年的重要時刻，透過線上慶祝會和線上專題網頁等網路宣傳活動，讓民眾能有機會更近距離認識貝里斯。





貝國線上慶祝酒會於貝里斯大使館與CATO的臉書和Youtube頻道直播，內容精采，除前述兩國政要分致賀詞外，更播放貝國過去一年在台推廣成果分享，貝里斯在台學生文化表演，以及立法院長游錫堃在內的多位台灣政府首長及縣市長、駐台使節及代表以及企業友人都特別錄製短片為貝里斯獨立四十週年紀念獻上祝福。





此外，本次「貝里斯，世界的驚嘆號!」自9月1日上線以來，在網路上大受好評，已經有超過12萬觀眾點擊閱讀；參加線上有獎徵答人數也有數百人，為這個貝里斯獨立40周年紀念月匯集滿滿熱情的人氣。



