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吃泡菜＝吃到蔬菜？一圖看懂「鈉含量」　這麵不鹹卻爆表

▲飲食要清淡、每日控制鈉含量攝取，才能維持身體的健康。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲飲食要清淡、每日控制鈉含量攝取，才能維持身體的健康。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-18 11:22:22

許多人都知道，飲食要清淡、每日控制鈉含量攝取，才能維持身體的健康；不過，你是否真正了解哪些食物是「高危險」區呢？近日，美女營養師高敏敏在臉書分享同種類食物的「鈉含量比較表」，一圖看懂各大類別食物的鈉含量，其中「1麵類」看似無害，其實鈉含量高到嚇人！

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高敏敏表示，曾經遇過門診一對新婚夫妻，表情凝重到沒人要先講話，看到病例才發現，男生已經腎衰竭到需要洗腎，他感慨的說「以前好愛吃重鹹，但現在都不能吃了，還要走到這地步」。

高敏敏坦言，雖然目前並沒有證據顯示，吃太鹹跟腎病有直接關聯，但長期吃太鹹會容易讓血壓升高造成高血壓，甚至跟體內氧化、壓力、發炎、血管硬化都有相關，有些人很愛吃醃製品，甚至「吃到泡菜」就覺得「吃到蔬菜」，其實都是錯誤觀念，因為白蘿蔔變成醃蘿蔔，鈉含量差快20倍，小黃瓜變醬瓜鈉量更差破500倍。

高敏敏提到，衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超2400mg（等於6g的鹽），同時分享一張同種類別食物的「鈉含量比較表」，高鈉食物有：臘肉3220mg、火腿1200mg、香腸1026mg、燻雞770mg、醬瓜1530mg、酸菜1447mg、醃蘿蔔830mg、泡菜487mg、雞絲麵2450mg、鍋燒意麵990mg、油麵712mg、蔥油餅602mg等。

▲高敏敏分享一張同種類別食物的「鈉含量比較表」。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
▲高敏敏分享一張同種類別食物的「鈉含量比較表」。（圖／翻攝自高敏敏臉書）
其中，臘肉雞絲麵更是一吃就超過一天的建議攝取量2400mg，至於為何同種類別食物鈉含量卻差那麽多？高敏敏強調，主要是因為醃漬時加了許多的調味、醬油、鹽，高鹽份的醃製讓整體鈉含量提升，雖然鈉是人體必需的元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多會仍對健康有害，建議平常少吃加工品、減少醬料使用，火鍋、泡麵、拉麵等的湯偶爾淺嚐就好，最重要的是養成好的飲食習慣、多吃原型食物。（編輯：賴詠璿）

【本文獲臉書粉絲團高敏敏 營養師授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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