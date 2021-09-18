吃泡菜＝吃到蔬菜？一圖看懂「鈉含量」　這麵不鹹卻爆表

我是廣告 請繼續往下閱讀
高敏敏坦言，雖然目前並沒有證據顯示，吃太鹹跟腎病有直接關聯，但長期吃太鹹會容易讓血壓升高造成高血壓，甚至跟體內氧化、壓力、發炎、血管硬化都有相關，有些人很愛吃醃製品，甚至「吃到泡菜」就覺得「吃到蔬菜」，其實都是錯誤觀念，因為白蘿蔔變成醃蘿蔔，鈉含量差快20倍，小黃瓜變醬瓜鈉量更差破500倍。
高敏敏提到，衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超2400mg（等於6g的鹽），同時分享一張同種類別食物的「鈉含量比較表」，高鈉食物有：臘肉3220mg、火腿1200mg、香腸1026mg、燻雞770mg、醬瓜1530mg、酸菜1447mg、醃蘿蔔830mg、泡菜487mg、雞絲麵2450mg、鍋燒意麵990mg、油麵712mg、蔥油餅602mg等。
其中，臘肉和雞絲麵更是一吃就超過一天的建議攝取量2400mg，至於為何同種類別食物鈉含量卻差那麽多？高敏敏強調，主要是因為醃漬時加了許多的調味、醬油、鹽，高鹽份的醃製讓整體鈉含量提升，雖然鈉是人體必需的元素之一，可以維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多會仍對健康有害，建議平常少吃加工品、減少醬料使用，火鍋、泡麵、拉麵等的湯偶爾淺嚐就好，最重要的是養成好的飲食習慣、多吃原型食物。（編輯：賴詠璿）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】