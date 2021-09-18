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最新民調！近4成民眾最希望朱立倫當選黨魁

▲國民黨日前舉行黨主席辯論會，4位候選人交鋒，左起分別是黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源。（圖／國民黨提供）
▲國民黨日前舉行黨主席辯論會，4位候選人交鋒，左起分別是黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

2021-09-18 11:14:28｜2021-09-18 11:14:49

國民黨主席選舉25日將進行投票，今（18）日最新全民調出爐，進4成民眾認為最希望主席候選人朱立倫當選，也認為朱最能帶領國民黨打贏2022年選戰。

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三民主義大同盟和中華泛藍協會今召開記者會，對外公布新一波國民黨主席選舉民調，由國民黨政策會前執行長蔡正元、國民黨國家發展研究院前院長林忠山、政治評論家楊泰順教授、「以核養綠」公投領銜人黃士修，出席評論民調結果。

國民黨主席選舉共有4位候選人，分別是爭取連任的黨主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中與彰化縣前縣長卓伯源4人參選，對於「誰最能帶領國民黨打贏2022年選戰」，民調顯示，朱立倫38.7%第一，領先江啟臣的6.7%、張亞中的6.2%與卓伯源的1.9%；至於「最希望誰擔任主席」時，朱立倫以39.3%第一、張亞中、江啟臣卓伯源，分別得到10.7%、10.3%與4.0%。

問及「哪一位最親近中國」，由張亞中以22.1%第一、朱立倫10.6%第二、江啟臣6.7%第三，卓伯源2.3%居末；至於「誰最親美」時，朱立倫26.5%第一、江啟臣5.6%第二、張亞中2.5%卓伯源2.4%分區三四名；而問到「誰最能在美中之間取得平衡」，朱立倫依然第一拿下36.4%、江啟臣以6.8%居次、第三是張亞中的5.7%，卓伯源有1.3%。

4位候選人「誰最能整合國民黨各派系」，朱立倫以38.8%奪冠、張亞中與江啟臣都已6%居次、卓伯源2.3%；當問到誰最能兼顧台灣人民、中華民國與國民黨共同利益時，朱已34.8%居冠、張亞中7%第二、江啟臣6.7%第三名、卓伯源1.4%居末。

本次民調主題為「國民黨黨主席人選調查」，執行時間是2021年9月14至16日，有效樣本共1071人，以電話後2碼隨機，電話調查訪問，95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%，本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對22縣市20歲以上的成人進行電話訪問民調。

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