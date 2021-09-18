國民黨主席首場政見說明會今登場　贏回高雄成主軸

中國國民黨110年黨主席選舉候選人高屏場政見說明會今（18）日在高雄市黨部登場，4位候選人陸續出現在高雄市黨部，但現場除了朱立倫的加油團出現替朱立倫加油外，只有支持張亞中的黨員也高喊替他加油，不難看出候選人在南部的聲勢，而如何贏回高雄也就成為這場說說明會的主軸。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-18 12:14:01
卓伯源喊出把黨費的徵收制改為樂捐制，大家有錢出錢、有力出力，這樣才可以把國民黨團結在一起，一定可以讓很多失聯的黨員回到國民黨的這個大家庭，讓國民黨基層的民意可以跟台灣普遍的民意更加的接近。 現任黨主席江啟臣認為「民進黨對不起高雄」，高屏過去長期被視為民進黨的禁臠，但是執政狀況大家很清楚「到底留下什麼？」，國民黨有責任、使命，在高雄生根，也希望有機會重返執政，尤其是高雄市和屏東縣；但針對路線問題，江啟臣強調，候選人應該在辯論中說清楚講明白，但不需要抹紅、抹黑，而自己絕對堅持「中華民國路線」，「跟著我走，就是捍衛中華民國，要台獨就去找蔡英文」、「中國國民黨就是中華民國派」，絕對反對任何要消滅中華民國的主張。 朱立倫對於近日和張亞中的火花，以及日前中常會的政見發表會先離開讓其他候選人不舒服，朱立倫先對於近日引發紛爭表示道歉，說大家都是黨內同志，都是在交換意見，大家各抒己見彼此交換意見，讓國民黨更好；至於高雄市長是否心中有人選，朱立倫則說，目前有好幾位重量級的，都是對高雄充滿了願景、期待，會徵詢高雄人的意見，推出最適當的候選人，國民黨在高雄曾經跌倒過，決心一定要贏回高雄。 張亞中也以如何贏回高雄做為他政見說明的「勝選方程式」，張亞中指出，國民黨從來不缺人選，缺的是大公無私的領導人「找出最強的人」，並說若當選後會把拿下高雄變成最重要的任務，做好思想戰鬥工作，站在第一線對民進黨迎頭痛擊，最強候選人「跪也要把他跪出來」，高雄這一場一定要贏，集全黨力量、不能放棄高雄，並強調「我是意志力堅定的人」，絕對不會輸給民進黨任何政治人物，一定要一起贏回高雄。