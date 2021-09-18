黨主席選戰頻傳「棄江保朱」　張亞中：棄保非常不道德

操作棄保是一件非常不道德的事情，不需要把勝利建築在對別人這麼殘酷的基礎上。

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張亞中指出，把對方當成是一個工具才有棄保的問題，黨主席的競爭是應該一個理念的競爭、一個領導者能力的競爭，「如果去操作棄保，我必須要講，這是一件非常不道德的事情」，張亞中說現在操作棄保大概就是朱和江的陣營，原來可能還有百分之二十幾民意基礎，棄保以後結果變成個位數，這位以後在政壇上，他的發展就會受到影響，「需要把自己的勝利建築在對別人這麼殘酷的基礎上嗎？」。

張亞中表示，大家平常都是同黨同志，今天在選舉的時候把其中一人當成包袱，把他棄保掉了、丟掉了，選後又要喊團結，這是在勝利者的下面的團結，不是真正的團結，那可能就是一種不得不的一種合作，是一種虛無的團結，這樣不好，所以「我張亞中在黨內的選舉，堅決的反對有所謂棄保，我覺得每一個人都應該去利用各種方式，去讓他的理念讓更多人知道。所以，我對於每一個參選人，我的基本的心態就是尊重」。