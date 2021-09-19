4人角逐自民黨總裁　第二輪投票可能性大增

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登記參選者包括60歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄、60歲的前總務大臣高市早苗、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎，及61歲的前總務大臣野田聖子。
日本時事通信社報導，自民黨總裁選舉昨天公告，為期12天的選戰正式起跑，這次選出的新任總裁將率領自民黨迎戰接下來即將登場的眾議院大選。
●河野對決岸田料成選戰主軸
不過，目前登記參選的4名候選人，要能在首輪投票就單獨取得過半數選票恐有困難，因此，各陣營目前也放眼第二輪投票展開相關工作。
自民黨內最大派閥細田派（清和政策研究會，96人）中堅議員17日斬釘截鐵地說，「（選戰）無疑將進入第二輪」。
雖然檯面上有4人角逐，但主流看法認為，選戰主軸應是河野太郎與岸田文雄的對決。
河野言行被視為「特立獨行」，雖然黨內資深議員避之惟恐不及，但在各項媒體民調結果又經常是最佳首相人選。加上又有受黨員歡迎的環境大臣小泉進次郎及前幹事長石破茂公開力挺，料將為河野帶來一定支持度。
岸田在黨內派閥除了自己率領的岸田派（宏池會，46人）全力相挺，還獲細田派與第二大派閥麻生派（志公會，53人）部分議員支持；跟河野相比，岸田給人更加穩定的評價。
獲前首相安倍晉三、防衛大臣岸信夫及部分細田派議員支持的高市早苗，以保守派選票為主試圖擴大支持度。在最後關頭順利獲推薦參選的野田聖子，則以為弱者發聲的自由主義政策，試圖在選戰中找尋出路。
●河野冀望首輪定勝負有難度
河野陣營沒有料到野田最後能成功登記參選，由於選戰從鼎立之勢變成四方爭戰，讓河野陣營冀望黨員票與議員票同數的首輪投票就過半的難度大增。
小泉等人批評派閥主導、主張改革黨務，但這樣的訴求不利於以議員票為主的第二輪投票，讓河野陣營人士認為是一場嚴峻的選戰；河野身旁人士更說，「雖然想一次定勝負，但目前影響難料」。
相反地，岸田與高市陣營都歡迎野田加入戰局。岸田陣營的幹部說，「（岸田）只要能選到第2名就有機會（當選）」。支持高市的細田派議員說，只要能闖進第二輪投票的話，「派閥實力就派得上用場」。
因此，岸田與高市陣營的人可能已在檯面下針對第二輪投票協調「第2名及第3名結盟」。
只不過，在首輪投票獲得多數黨員支持的人選，一旦在第二輪投票被逆轉的話，黨內也有不少聲音憂慮將讓選民對眾議院大選及明年的參議院大選帶來負面印象。
●自民黨總裁選舉方式
自民黨目前擁有383席國會議員，加上383張黨員票，總計這次總裁選舉總票數為766票，384票為過半數。如果沒有一位候選人能在第一輪投票拿下過半數選票，將由得票數前兩名的候選人進入第二輪投票。
第二輪投票的總票數少於首輪投票，議員票不變仍為383張，但黨員票銳減為47都道府縣各一張共47張，總計430張。如果進入第二輪投票，決勝關鍵可說就在議員票得票多寡。
日本政壇之前認為河野在黨員票具優勢，如果河野在首輪投票無法單獨獲過半選票的話，即使是得票第2高的候選人也有機會跟第3名的候選人合作，在第二輪投票取得逆轉勝，因此，這場選戰勝負目前仍難預料。
回顧2012年自民黨總裁選舉，當年5人爭奪寶座，雖然石破在首輪投票得票居冠，但安倍攜手其他陣營在第二輪投票逆轉勝，順利坐上總裁寶座。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1100918