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美CDC新研究　防護持久力莫德納優於輝瑞BNT

▲美國疾病管制暨預防中心發布的一份新研究顯示，莫德納疫苗在防止住院上，保護力較輝瑞BNT疫苗持久。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國疾病管制暨預防中心發布的一份新研究顯示，莫德納疫苗在防止住院上，保護力較輝瑞BNT疫苗持久。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-19 08:00:00

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天發布的一份新研究顯示，莫德納（Moderna）COVID-19疫苗在防止住院上，保護力較輝瑞（Pfizer）BNT疫苗持久。

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法新社報導，CDC研究人員分析今年3月11日到8月15日近3689名感染COVID-19症狀嚴重的住院成人，這段時間含括後來導致疫情復燃的Delta變異株（最先出現於印度）的流行期。

整體來看，這些病患有12.9%完整接種莫德納，20%完整接種輝瑞BNT，3.1%接種嬌生（Johnson & Johnson）。

整個分析研究期間，莫德納對防止染疫住院有93%的保護力，輝瑞BNT為88%，嬌生僅68%

在防止住院效果流失方面，輝瑞BNT降幅明顯。輝瑞BNT預防住院的防護效果，會從接種後14到120天內的91%，降到120天後的77%；反觀莫德納，預防住院效果只會從93%掉到92%。

研究也根據100名志願受試者，另對疫苗所誘發抗體程度進行分析。

研究顯示，相較輝瑞BNT以及嬌生，莫德納疫苗對新型冠狀病毒棘蛋白的關鍵部分產生更多抗體。病毒利用棘蛋白入侵細胞。

法新社認為，連同上週CDC發布的另一份研究報告，越來越多研究顯示莫德納優於輝瑞BNT。

莫德納為何優於同屬mRNA疫苗的輝瑞BNT，原因尚不清楚，有可能是莫德納含100微克的mRNA，輝瑞BNT僅30微克，也可能是莫德納兩劑接種間隔4週，較輝瑞BNT的3週長。

面對外界質疑，輝瑞首席科學家多米澤（Philip Dormitzer）在15日刊出的「金融時報」裡辯護，稱自家疫苗選擇較低的mRNA劑量，是為了將副作用降至最低。（譯者：陳亦偉/核稿：陳昱婷）1100918

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