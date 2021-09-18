禾馨測抗體要開罰　柯文哲：中央這麼怕人民做檢驗？

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衛生局長黃世傑表示，依照傳染病防治法在中央指揮中心成立階段，很多抗原快篩、PCR、抗體檢查等，都要報中央核定，禾馨相關企業已經在抗原快篩的部分獲得核准，但抗體部分的確在6月9日有來函，但關於抗體檢測當初沒有相關規範，所以不能做，「他們要做抗體的檢測是不行的」。
黃世傑表示，中央有核定12家醫院可以做機師工會的自費檢測，台北市包括台大、三總、市立聯合醫院仁愛院區，但沒有開放給民眾自費檢查，榮總過去也曾申請要加入採檢抗體的醫院行列，但行文中央後遭到拒絕。換句話說，榮總不行，禾馨相關企業也沒有核准，「顯然禾馨沒有核准，幫民眾檢測收費的話，是違反相關規定」。
黃世傑指出，昨日衛生局有到禾馨做稽查，院方答應在9月24日書面回覆，屆時再進行相關事證進行調查。他也呼籲，畢竟民眾都希望知道自己的身體狀況，還是希望中央訂定相關指引，不論是感染或是打疫苗後的抗體反應。
針對衛福長陳時中說開罰有醫療法規規定，黃世傑指出，開罰的依據是傳染病防治法哪一條，還有待商榷，但禾馨未獲得核准授權就收費做檢測，可依醫療法第21、22條，可開罰5萬到25萬，「沒有核准做自費檢驗，當然就不能做，若收費更不應該」。
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