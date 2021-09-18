返鄉車潮多 高公局估明天國道「8大地雷路段」易塞車
今（18）日中秋連假第1天，上午6時就開始出現返鄉車潮，截至17時，國道交通量為85.9百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里；高公局也針對連假第2天（19日）預判出8大易壅塞路段，呼籲用路人南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-18 18:58:00
高公局表示，明天預估國道交通量為120百萬車公里，約為平日年平均（88百萬車公里）的1.4倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，約為平日年平均的1.8倍。
高公局也預判明天易壅塞路段，包含，國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
針對明日國道相關疏導措施，高公局說明，6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局呼籲民眾，出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，來安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。