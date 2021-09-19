中國打壓我國釋迦、蓮霧　周春米：加速開闢多元市場

中國政府今年2月25日以有病蟲害為由，禁止我國鳳梨輸入，本月18日再度宣布，台灣釋迦和蓮霧檢出有害生物，將從20日暫停從台灣釋迦和蓮霧進口至中國。民進黨立委周春米今（19）日說，此次中國的故技重施，對台灣來說早已見怪不怪，然而中國選在多國力挺台灣加入聯合國的時機，利用農產品政治打壓台灣，可見中國除了在台海軍演拿武器對準台灣以外，連人民最基本的「吃」也能政治操作，打壓台灣無所不用其極。

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周春米表示，中國近年來封鎖的對象絕對不只是台灣，以周邊國家舉例，中國對澳洲煤炭、龍蝦、原木等產品實施非正式進口禁令，並對澳洲紅酒、大麥課徵反傾銷關稅，也造成澳洲因此反對和中國有更多國際互動。

周春米接著說，中國政府近年來屢次拿民生必需品作為政治籌碼，這樣的結果，也許會害人害己，造成國內發生「政治饑荒」，實在令人唏噓。

周春米表示，值得慶幸的是，台灣近年來早已和中國多次交手，也清楚中國的劣跡，目前台灣生鮮水果的外銷市場也從過去以中國為最倚賴的主要市場，有分散到其他市場的趨勢。根據農委會數據，今年上半年水果外銷中國金額占所有市場的比重，已從去年上半年的75％，大幅降低到51.6％。

周春米強調，早在今年初中國打壓台灣鳳梨起，農委會就已經有加速開發多元市場的腳步，未來也希望農委會能協助農民朋友努力拓展其他市場，並搭配相關行銷措施，加速開闢多元市場以分散風險，讓台灣水果遠離中國政治操作的伎倆。