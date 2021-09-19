中國暫停台灣蓮霧與釋迦輸入　陳其邁：對台極不友善

中國突然宣布暫停台灣蓮霧與釋迦輸入，高雄市長陳其邁指出，中國在中秋長假期間片面宣布，今天通知，明天就不得輸入，此做法對台灣極不友善，更不符合WTO規範，有如禁止鳳梨輸陸事件翻版，這是借勢打壓台灣，更打擊所有勤奮的台灣農民。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-19 16:34:21｜2021-09-19 16:45:08
全國蓮霧種植面積3166公頃，其中高雄市蓮霧種植面積為405公頃，佔12%。主要分布在六龜地區，其它區域屬於零星種植。高雄蓮霧一年產量約有5700噸，蓮霧主要是內銷為主，佔比9成，其餘1成是外銷。高雄蓮霧目前非產季，六龜蓮霧上周農產批發市場拍賣價格達每公斤110元。
陳其邁認為，台灣輸入中國大陸的農產品，品質優良，把關良好，個別批次的果品貿易，是否含有有害生物，應基於客觀事實與證據，並循國際與兩岸果品貿易規範解決爭端，中國此次卻突然以有所謂有害生物病蟲害為理由，此做法對台灣極不友善，有如禁止鳳梨輸陸事件翻版，這是借勢打壓台灣，更打擊所有勤奮的台灣農民。
高雄市農業局張清榮局長表示，高雄市長期推展與經營農產品外銷日本、新加波與加拿大等國際市場，高雄首選香蕉、芭樂、蜜棗與玉荷包荔枝都已深耕國際市場，今年3月起鳳梨外銷中國受阻，農業局持續輔導農會與合作社分散貿易風險，順勢擴大與加強日本與新加坡合作，並輔導蓮霧分散中國以外的其他國家，新加坡與加拿大兩大市場已為高雄市蓮霧的重要外銷市場。