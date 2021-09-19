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連假出遊爆車潮　公路總局估20日照樣從早塞到晚

▲公路總局今（19）日表示，截至下午5點，鄰近風景區國道、使段仍有車潮湧現，而明（20）日多個風景區從早上9點到晚間7點都有會旅遊車潮。（示意圖／NOWnews資料照）
▲公路總局今（19）日表示，截至下午5點，鄰近風景區國道、使段仍有車潮湧現，而明（20）日多個風景區從早上9點到晚間7點都有會旅遊車潮。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-19 18:09:02

中秋連假即將進入第3天，公路總局今（19）日表示，截至下午5點，鄰近風景區國道、使段仍有車潮湧現，而明（20）日多個風景區從早上9點到晚間7點都有會旅遊車潮，另外，從下午開始，往返南北及花東地區的城際省道路段也會有車多壅塞情形。

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公路總局指出，今日至下午5時，鄰近風景區的省道路段及部分銜接國道路段仍持續有車潮湧現，目前以北部地區的東北角風景區車流量較大並預計持續至晚間9點，請用路人夜間行駛該路段時，務必放慢車速小心駕駛。

而明日為連假第3天，預估部分風景區，如台2線福隆～瑞濱、萬里～大武崙、關渡～淡水、台3線及台7線大溪～慈湖、台9線礁溪路段、台14甲線霧社～清境農場、台21線日月潭，自上午9時至晚間7點仍會有旅遊車潮，建議用路人出發前可先查詢當地交通狀況再出發，以減少塞在車陣中的時間。

另外明日下午起也將陸續有返回工作地的車輛開始湧現，公路總局表示，主要往返南北及花東地區的城際省道路段，如台9線蘇花路廊北上路段10至21時、台9線南迴公路往屏東方向14至19時、台1線水底寮路段北上12至20時、台61線鳳鼻～香山北上15至22時、台61線竹南路段北上14至21時也將會有車多壅塞情形。

另外，台61線竹南路段有5處的平面路口將會封閉，請用路人行經該處時，如有轉向需求請至未封閉的路口轉向。

在公共運輸部分，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛1786班次，疏運19738人；東部國道客運路線共計行駛412班次，疏運5,726人，明（20）日為中秋連續假期第3日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有74%空位，東部國道客運尚有88%空位，有搭乘需求之民眾，歡迎至各客運業者網站查詢。


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