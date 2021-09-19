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中國禁釋迦蓮霧輸入　江啟臣朱立倫聲援台灣水果

▲中國明（20）起禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，國民黨主席江啟臣聲援台灣水果。（圖／江啟臣臉書）
▲中國明（20）起禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，國民黨主席江啟臣聲援台灣水果。（圖／江啟臣臉書）

中央社

2021-09-19 23:15:46

（中央社記者王承中台北19日電）中國20日起暫停輸入台灣釋迦、蓮霧。國民黨主席江啟臣今天表示，台灣農產品絕對禁得起考驗，中國大陸應複檢用科學證據說話。黨主席候選人朱立倫指出，台灣的水果當然沒問題，介殼蟲只是藉口，現實就是兩岸的政治因素。

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中國大陸海關總署今天發布通知指出，今年以來多次從台灣輸陸的番荔枝（釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。

江啟臣在臉書發文指出，兩岸應立即啟動「重大檢疫檢驗突發事件協處機制」，別讓農民成為犧牲品；他表示，台灣農產品絕對禁得起考驗，呼籲中國大陸海關應再次複檢，用科學證據說話。

江啟臣說，若自己連任國民黨主席，一定盡全力促成兩岸關係釋冰，讓兩岸找回互信、人民互利。

國民黨主席候選人、前新北市長朱立倫則表示，台灣的水果當然沒問題，介殼蟲只是藉口。現實就是兩岸的政治因素，鳳梨是開始，蔡政府「明白人裝糊塗」不願意面對、溝通、解決，苦的就是台灣的農民。

朱立倫指出，民進黨說解方是新南向分散對中國大陸的依賴。那中國大陸禁止台灣水果進口，民進黨政府有什麼資格生氣？更何況數據能說明一切，2020年台灣出口到中國大陸和新南向國家相比，鳳梨是100倍，釋迦是200倍，蓮霧是600倍。

他表示，中國大陸上次禁了鳳梨，這次禁釋迦、蓮霧，下一次又會是什麼？蔡政府是「抗中保台」還是「抗中害台」，民進黨請說清楚。

另外，國民黨立法院黨團也發布新聞稿，呼籲中國大陸當局不應將農產品問題泛政治化，藉故拿無辜農民開刀，請停止非防疫專業性的作法，讓政治歸政治，農業歸農業。雙方應儘速恢復良性對話及重啟「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，為農民解決問題。

國民黨團表示，早在7月農委會台東區農業改良場因應台東鳳梨釋迦進入幼果期，已監測到粉介殼蟲發生，並提出預警呼籲農民注意防治，避免影響外銷市場。今天，釋迦、蓮霧銷往大陸又因蟲害而受阻，顯見農委會上下失能毫無警覺。政府無能受苦的是百姓，呼籲政府拿出方法解決問題。（編輯：蘇志宗）1100919

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