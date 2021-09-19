台灣釋迦蓮霧明起禁輸陸　民進黨譴責：背後動機居心叵測

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謝佩芬指出，這次中國故技重施，以介殼蟲為由禁止輸入蓮霧及釋迦，既非事實、也不符國際經貿規範；農委會去年10月早已強化源頭管理及輸出檢疫措施，今年6月後也再未接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報，今天中國未告知情況就片面禁止貿易，已違反國際慣例。
謝佩芬說，中國如此粗暴的做法已經不是第一次，在先前也曾經用這樣的手段，禁止澳洲葡萄酒進口中國，並且選在中秋連假突襲宣布，顯見其背後動機居心叵測，再加上中共的大外宣環球時報總編輯胡錫進語帶揶揄表示「要台灣這些有問題的水果還是多往日本、澳大利亞和美國賣吧，他們一致的價值觀可以治病蟲。」，對於這樣嚴重傷害台灣農民情感與權益的手段，民進黨稱完全無法令人接受。
謝佩芬也表示，為因應中國突襲，農委會已準備好10億元專案經費，秉持著保障農民權益進行相關保護措施，除了啟動5項具體措施，也設定外銷日本、馬來西亞、新加坡等國，將再次從危機變成轉機，同時針對國際貿易糾紛將提WTO爭端解決外銷出口禁令問題，以全力保障台灣農民。政府除了極力保障農民權益，而中共一再用各種理由打壓台灣農民，更只會讓台灣人民思考過度依賴中國市場的後果。
她說，台灣一向以優良品質著稱的農產品享譽國際，也是台灣的驕傲，在此呼籲國人，再次用5倍券、農遊券、新台幣讓台灣釋迦及蓮霧下架，用台灣隊強大力量突破困境，共同維護農民利益最大化，並保障我國優質農產品。