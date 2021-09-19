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台灣釋迦蓮霧明起禁輸陸　民進黨譴責：背後動機居心叵測

▲中國宣佈禁止台灣釋迦、蓮霧進口，民進黨晚間表達嚴正抗議與強烈譴責。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中國宣佈禁止台灣釋迦、蓮霧進口，民進黨晚間表達嚴正抗議與強烈譴責。（圖／NOWnews資料圖片）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-19 21:16:57

中國海關今（19）日無預警宣布，因台灣的釋迦、蓮霧上多次檢出有害蟲，因此將在明日起暫停該兩項農產品輸入中國，對此，民進黨晚間表達嚴正抗議與強烈譴責，指出這樣片面不符國際規範的作法，打壓傷害兩岸正常貿易往來，呼籲中國不要進行傷害兩岸貿易及人民情感的政治操作，也呼籲朝野政黨一致對外反制。

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民進黨發言人謝佩芬晚間表示，今年2月中國才以病蟲害為由禁止台灣鳳梨輸入，現又片面禁止輸入台灣釋迦和蓮霧，農委會當時透過開拓外銷市場、加強國內行銷、啟動多元加工等3大措施因應，讓世界看到台灣，並沒有因此被中國的威脅打倒，反而因外銷打響台灣鳳梨，內銷也獲全民支持，成功保障台灣優質農產品。

謝佩芬指出，這次中國故技重施，以介殼蟲為由禁止輸入蓮霧及釋迦，既非事實、也不符國際經貿規範；農委會去年10月早已強化源頭管理及輸出檢疫措施，今年6月後也再未接獲中方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報，今天中國未告知情況就片面禁止貿易，已違反國際慣例。

謝佩芬說，中國如此粗暴的做法已經不是第一次，在先前也曾經用這樣的手段，禁止澳洲葡萄酒進口中國，並且選在中秋連假突襲宣布，顯見其背後動機居心叵測，再加上中共的大外宣環球時報總編輯胡錫進語帶揶揄表示「要台灣這些有問題的水果還是多往日本、澳大利亞和美國賣吧，他們一致的價值觀可以治病蟲。」，對於這樣嚴重傷害台灣農民情感與權益的手段，民進黨稱完全無法令人接受。

謝佩芬也表示，為因應中國突襲，農委會已準備好10億元專案經費，秉持著保障農民權益進行相關保護措施，除了啟動5項具體措施，也設定外銷日本、馬來西亞、新加坡等國，將再次從危機變成轉機，同時針對國際貿易糾紛將提WTO爭端解決外銷出口禁令問題，以全力保障台灣農民。政府除了極力保障農民權益，而中共一再用各種理由打壓台灣農民，更只會讓台灣人民思考過度依賴中國市場的後果。

她說，台灣一向以優良品質著稱的農產品享譽國際，也是台灣的驕傲，在此呼籲國人，再次用5倍券、農遊券、新台幣讓台灣釋迦及蓮霧下架，用台灣隊強大力量突破困境，共同維護農民利益最大化，並保障我國優質農產品。

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