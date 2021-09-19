匯款不慎寫錯帳號「只能認賠」？釣行員怒：都是別人的錯

你也有匯款填錯帳號的經驗嗎？有名男網友在PTT上發文，表示自己用網路銀行轉帳，卻手殘將「049打成094」，到銀行求助後，銀行說「只能請對方匯回來」，讓他傻眼「阿如果他不還呢？只能認賠嗎？還是可以告侵佔」，貼文一出，也釣出一名行員回應。





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該名行員在PTT回文，表示自己在某金融機構上班，很討厭遇到像原PO這種不確認帳號就匯錢的人。他說，匯錢有兩種方式，第一種就是「自己操作網銀或ATM轉帳」；他就有遇過民眾匯錯跑來要求退還，但「問題是錢已經在對方戶頭，我們沒有權利動對方簿子裡的錢」。





該名行員說，遇過好一點的客人會願意給他們時間去聯絡對方，但常會因各種原因聯繫不到，像是對方的聯絡電話早就改了、聯絡不到、存摺很久沒進出紀錄，甚至儲戶已經往生；差一點的客人就會要求他們馬上處理、退錢，或者要求把對方的姓名電話給他，「我們就曾經被這種人給客訴過，結果經理開會被檢討，還要寫報告」。





▲原PO不小心填錯數字導致匯款錯誤，上網求助後，意外釣出一名行員抱怨。（示意圖／取自unsplash）

他接著說，有時就會遇到自己要匯錢卻不負責任的民眾，像是要求行員替他寫，卻不自己核對；或是有的人寫好了，卻要求行員替他核對是否有抄寫錯誤，自己卻不看清楚，「如果最後被銀行退回，聯絡客人回來，就會霹靂啪啦的罵『我不是有叫你看嗎？為什麼又叫我回來？為什麼還要再付一次匯費30元』」，讓他忍不住在文末抱怨「就是自己的錢要匯出去錢，不自己核對，然後都是別人的錯，真的很討厭」。





貼文一出，掀起熱議，「推，自己不重視的事情要人家擔」、「台灣刁民太多，辛苦了」、「匯錢這種事還能不仔細確認，根本活該」、「台灣鯛不意外」、「匯錯沒什麼，退匯也沒什麼，重點是某些客人的態度，就一副都是別人的錯，明明就是自己寫錯或按錯，還能理直氣壯，很想生氣卻連反駁都不行，不然一句你態度不佳，就準備寫道歉報告了」。（編輯：郭佩蓉）



