中禁我蓮霧、釋迦　鍾佳濱：加強多元產銷、分散市場風險

繼今年初鳳梨事件後，中國再次突襲式禁止台灣蓮霧、釋迦進口，仍因不符合WTO國際規範，引發關注。民進黨立委鍾佳濱對此要求農委會盡速提出因應措施，以降低衝擊，也籲請國人多多購買消費，協助農民度過難關；他也說，政府應強化多元產銷，分散風險，避免類似事件再度重演。

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鍾佳濱說，台灣糧食自產率不到50%，農產品主要是靠內需市場，而跨國貿易除了運費、保鮮、檢疫、品質等多重因素考量外，遇到中國頻頻拿農產品來做政治操作，又多了一層非貿易因素的風險。

鍾佳濱說，繼今年初中國突襲封殺鳳梨後，現在又拿蓮霧、釋迦開刀，下一次又不知道會有哪些農產品被拿來操弄當祭品，因此政府應該加強多元產銷，分散市場風險。

鍾佳濱以中國申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），澳洲、紐西蘭的態度迥異為例，說明分散市場風險的重要。紐西蘭因為奶粉外銷受制，對中國比較不敢有意見；澳洲原本也依賴中國市場，只是去年被中國針對紅酒課徵報復性關稅後，認清中國的鴨霸手段，因此揚言除非中國撤回不公平的貿易障礙，否則決不接受中國加入CPTPP的協商。

據統計，全國蓮霧栽植面積3100公頃，屏東就包含了2180公頃，中國突襲式的禁止進口，勢必對屏東蓮霧產銷造成重大衝擊。鍾佳濱說，今年初鳳梨事件時，國人同心協力採購鳳梨，協助鳳梨農度過難關。此次事件，除了要求農委會提出對策，拓展其他通路，鍾佳濱也呼籲國人再度發揮愛心，多多購買蓮霧，協助農民度過難關。

民進黨立委劉櫂豪也說，接獲中國禁止進口的消息後，立即電話聯繫農委會主委陳吉仲，陳表示農委會已立即研議多項方案，將促成國內企業、電商平台以實際行動支持台灣農民、積極拓展其他出口國，且會比照今年初中國打壓鳳梨的協助方案辦理。

劉櫂豪說，他也接到很多熱心朋友的來電，說要採購台東的鳳梨釋迦。距離鳳梨釋迦收成有近2個月的時間，他會積極媒合農民與消費者，讓大家一起團結力挺台東農民。

劉櫂豪說，相信在農政單位及農民努力下，台灣農產品質值得肯定，台灣農民的努力不容被扭曲。國人對台灣的農產深具信心，政府除了積極拓展多元國際通路外，也呼籲國人要支持國產水果，用行動幫助農民，多多選購營養又品質優良的台東鳳梨釋迦。