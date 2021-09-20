連假第3日「十大壅塞路段」曝光！國5北向從中午塞到午夜

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交通部指出，昨日全日交通量為 111.1百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.2倍。
交通部表示，昨日下午西部國道車多路段為國1員林至彰化及國5頭城至坪林等北向路段，其餘路段至19時車流已大致順暢，其中國5北向雪隧主線至今日凌晨1時車流陸續紓解；至於本日0至5時平均交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.5倍；另外，預估本日交通量為122百萬車公里。
據交通部觀測，目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為12.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
交通部預判，今日易壅塞路段，將出現在國1北向圓山至大華系統、新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、霧峰系統至霧峰、竹山至中興、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。
交通部高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。
高公局建議，假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段：針對長途部分，民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，民眾儘量利用省縣道。