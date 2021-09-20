「小戴」高雄券影片劇照曝光 史哲、周玲妏秋節秘密探班
高雄券振興活動秘密武器曝光！高雄市副市長史哲在中秋連假首日代表市長陳其邁，與觀光局周玲妏局長一起帶了應景的柚子及飯糰、米其林一星甜點，一起前往高雄券廣告拍攝現場探班，感謝世界球后戴資穎與劇組夥伴，中秋連假依然把握時間，加快拍攝作業。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-20 11:08:55｜2021-09-20 12:16:41
繼去年雄冬好玩觀光影片大獲好評後，史哲副市長特別感謝小戴再次同意披掛上陣，史哲透露，這一次除邀請世界球后戴資穎作為推廣大使外，市府團隊為了後疫時代的產業振興活動，籌組振興小組密集的開會討論。
在規劃相關振興活動過程中，市府運用民調數據，掌握消費者去年運用三倍券的真實消費選擇。大家消費的前七名：分別是日用品、電器或3C、餐飲、服飾、旅遊住宿、夜市/小吃、休閒娛樂等，並有八成五的市民將三倍券消費在高雄、兩成三的市民消費在外縣市。
對於本次五倍券，大家想要運用消費的目標，前七名分別是日用品、電器或3C、餐飲、服飾、旅遊住宿、夜市／小吃、休閒娛樂，跟上次三倍券相去不遠。在加碼方式上，有48.1%將近五成的市民朋友希望是加碼換券，有25%的市民朋友希望推出消費登錄抽大獎的活動。
史哲強調，市府透過民調瞭解大家的期望與消費行為的輪廓，這次的振興活動可做到精準振興，並且要讓大家開心的「開就賺」，而且高雄券全市消費皆可用，不論是用紙本、數位振興券的民眾都可參加「高雄開就賺」活動，市府會針對疫情衝擊最大的餐飲、旅宿、百貨、商圈夜市業者精準振興，並採用50元小面額的設計讓更多店家受惠，歡迎大家一起來高雄開就賺，開心的「開振興券、賺高雄券」。