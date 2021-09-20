炒空心菜梗都太硬？她「多1步驟」才下鍋：嫩到白飯吃3碗
炒青菜是我們常常吃到的一道家常菜，日常常見的包括地瓜葉、空心菜、高麗菜等等，其中空心菜因為菜梗部分偏硬，導致不少婆媽炒空心菜時，會將相對較多的菜梗去除。對此，就有網友分享自己炒空心菜的獨門作法，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-20 13:11:45｜2021-09-20 13:11:57
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「今天要來做一道辣炒肉末空心菜，先將一把空心菜的菜葉跟菜梗分離，接著菜葉隨意切，菜梗部分切到剩下一公分，隨後將肉末下鍋拌炒，炒到肉香之後，就可以把切好的菜梗丟入，適當調味後，最後再放入菜葉拌炒，加入辣椒就完成囉！真的是做一次就會記得的美味！」
影片一出，不少網友紛紛回應「新的做法！學起來了」、「原來菜梗可以這樣做，好好吃的感覺」、「我也都這樣做，真的很下飯」、「這道菜我可真的沒見過了，下次試試看」、「謝謝分享，直接就學起來了」、「還真不知道可以切成一公分，平常大概都切到四五公分」。
另外，也有吃過的網友表示「我媽都這樣煮，菜梗切細一點口感更好而且會變嫩，白飯真的可以連配三碗」、「我今天也有試做這道菜，家人都讚不絕口」、「我炒給我男朋友吃，他也是說好吃」、「有辣有肉有菜，真的很下飯哦！很推薦」。（編輯：張嘉哲）